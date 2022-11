Una joven se hace viral al compartir el mensaje que le envía su amigo por el mundial de Qatar: "Entiéndeme"

Ya ha empezado el Mundial de Qatar, lo que ha provocado que muchos adapten su rutina a los horarios de los partidos para no perderse ninguno. Además de hacer muchos planes tanto con amigos como con familia para sentarse frente a la pantalla y disfrutar de cada partido. Es por esto por lo que, al no conocer los horarios con más antelación, mucho han tenido que aplazar citas o planes al priorizar el Mundial.

Esto es lo que le ha pasado a una joven, que no ha dudado en compartir su situación desde sus redes sociales. La tuitera ha publicado la conversación con su mejor amigo, quien le prometió regalarle su presencia por su cumpleaños. Sin embargo, parece que el joven ha cambiado de opinión al haberle surgido un plan mejor, que para él es ver el fútbol.

Tal y como se puede leer en la mencionada conversación, un encuentro por el Mundial ha descartado el cumpleaños de ella. "¿Te acuerdas que te dije que te iba a regalar por tu cumpleaños mi compañía, no?", se puede leer en el primer mensaje. Ella le contestó que sí, que recordaba su trato. A pesar de ello, su amigo le confesó que igual había un cambio de planes y no iba a poder hacerlo.

"Me da que no te voy a regalar ni eso. Hay octavos del mundial el día de tu cumpleaños", le explicaba el joven a su amiga, haciendo que ella perdiese los nervios al alucinar por ver cómo prioriza el Mundial ante su cumpleaños. "Sergio, vete a la mierda", reaccionaba ella indignada.









"Entiéndeme"



Ante esto, él se justificó diciendo que ella cumple años una vez al año, mientras que el Mundial se hace cada cuatro años: "Lucía, cumples una vez al año. El Mundial es cada 4". "¿Cómo no me vas a hacer caso ni en mi cumpleaños por un partido?", preguntaba ella sin dar crédito, dado que no podía entender a su amigo.

"Entiéndeme", le pedía él. "¿Qué equipos juegan?", insistía la joven, para intentar entender la importancia de ese plan, más que su propio cumpleaños. "No se sabe", respondía él, indignando todavía más a su amiga. En tan solo unas horas, el tuit se hizo viral al sumar más de de 51.000 me gusta y 5.000 compartidos. Además de recibir todo tipo de contestaciones y reacciones. Algunos se han mostrados muy en contra al comportamiento de él, mientras que otros entienden su prioridades.

"El último mundial de Messi y Cristiano...", "Hombre no se va a perder el mundial por un cumpleaños estamos locos", "Y por qué no ven el mundial juntos y así ganan los dos? Tú con su compañía y él con su mundial", "Importancia a lo importante" o "Mi mejor amigo me dice eso y le meto una paliza", reaccionan.