Una influencer pierde a su perro en pleno confinamiento y no puede creer lo que ve cuando mira al cielo

Existen episodios especialmente mágicos, sobre todo con seres queridos o tan especiales como los perros. Tal y como el que ha narrado esta semana la influencer Lucy Ledgeway a través tanto de Instagram como de Twitter, donde contaba que el pasado sábado perdió a su amada perrita, con el que llevaba compartiendo 14 años de complicidad y que le ha dejado totalmente devastada. No obstante, lo más espectacular ha ocurrido apenas horas después, cuando Lucy ha compartido a través de los mismos perfiles una imagen increíble: lo que ha visto en el cielo.

Y es que perder a un gran amigo como nuestro perro puede ser un proceso emocionalmente duro. A pesar de que, como en el caso de Lucy, ya se tratase de un animal de edad avanzada, ya que su mascota tenía 14 años de edad. La propia influencer escribía en Instagram a finales de la pasada semana: “No puedo creer que te hayas ido, no tiene sentido. ¿Te harás amiga de los perros más increíbles del cielo? Te quiero tanto. Hasta que nos volvamos a ver”. Una publicación en la que compartía tanto fotografías como vídeos de su mascota.

El mismo día que fallecía la perra de la joven, Lucy acudía a su perfil de Twitter, donde no tiene tantos seguidores como en Instagram o en Youtube, y allí explicó: “Mi perra ha fallecido en los brazos de mi padre esta mañana segundos después de salir del veterinario”. Pero lo más increíble ocurría justo después, y la propia influencer lo explicaba en la misma publicación.

“Más tarde en el mismo día salimos a despejarnos y lloré tanto junto a mi novio, sentada en el asiento en el que solía sentar ella, solamente rezando por una señal que me diga que está bien. Esto es con lo que me bendijeron”. Al mensaje acompañaba una imagen de una nube en el cielo que, aseguraba Lucy, era exactamente igual a la cara de su perra, recientemente fallecida.

my dog passed away in my dads arms this morning seconds before setting off to the vets. later in the day we went out to clear our head and i cried to my boyfriend in the seat she died in, just begging for a sign that she’s okay. this is what I was blessed with���� pic.twitter.com/4KVPZnDYDp