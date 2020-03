Loola Pérez: la visión del feminismo desde los ojos de una Maldita Feminista

Maldita feminista no es otro libro sobre feminismo. Escrito con la seriedad de una investigadora, pero también desde el punto de vista de una mujer joven que vive en el siglo XXI, es un ensayo que estudia de forma crítica los orígenes del movimiento “feminismo”; habla de los temas polémicos que dividen nuestra sociedad y plantea al lector una nueva ruta para el futuro basada en la libertad y la pluralidad. Loola Pérez, su autora, no se posiciona de ningún lado, no busca ni la izquierda ni la derecha, tampoco busca hacer amigos. En este libro aboga por un paradigma sobre la igualdad de sexos diferente al que hay actualemente y, por eso mismo, ha sido criticada por otras feministas.

El título hace referencia a ella misma y así lo explica en el programa 'La Noche de COPE': "somos muchas las malditas feministas, no solamente estoy yo. A lo mejor he tenido la iniciativa de hablar sin tabu de muchos temas que estan de moda dentro del feminismo y lo he hecho con una visión crítica". Define "maldita feminista" como "todas las personas que se definen y estan comprometidas con el feminismo pero no defienden muchos puntos de vista del feminismo hegemónico"

Se considera una mujer joven, millenial, feminista y sumisa y defiende acabar con el populismo a proposito de los temas de género. La sociedad tiene, en palabras de Loola, "poca cultura feminista, lo que si que tenemos en mucha cultura del feminismo en los medios de masa" y hace referencia a Christine de Pizan, la primera escritora profesional de la historia y de la que habla en su libro.

Y es que hemos conseguido que el feminismo esté presente en todos los aspectos de nuestra sociedad, pero ¿a qué precio?