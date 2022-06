Una experta avisa de las tres horas del día que debes evitar para no engordar

El comer es uno de los placeres de la vida y siempre se intenta consumir alimentos que gustan, a pesar de que no siempre son los más saludables. Según diversos estudios, este hecho puede estimular la liberación de serotonina y endorfinas, una serie de hormonas que mejoran el humor. No obstante, si se quiere mantener una dieta saludable, a veces esos sustentos no están dentro de los que se deben consumir.

Pero no solo hay que tener en cuenta los alimentos que se ingieren. Según un artículo escrito para publicado en 7News, una nutricionista australiana del canal, Susie Burrell, ha explicado existen tres momentos del día que se debe evitar comer o caer en antojos con el objetivo de evitar obtener calorías. Así lo refleja un estudio realizado por una compañía de suplementos del Reino Unido y que se han hecho eco diversos medios como el Daily Mail., con el título de "los tres "peligrosos" momentos del día que debe evitar comer si quiere perder peso".









En la investigación se explica que no se debe comer a las 11:01 de la mañana, las 15:14 de la tarde y a las 21:31 de la noche. En el estudio se descubrió que aquellas personas que ingerían alimentos en estos tres momentos consumían una sobrecarga calórica de 750 calorías. Para la dietista, "comer muy pocas calorías durante la primera mitad del día" hace a la persona más vulnerable a comer en exceso durante el resto del día, además de desencadenar el "hambre y antojos". Para luchar contra este malestar matutino, la experta recomienda tomar un pequeño refrigerio entre "tres y cuatro horas" posteriores al desayuno, además de un snack de 100-200 calorías y de 5 a 10 gramos de proteína. O también un yogur o una pieza de fruta, dos opciones que pueden ayudar a combatir los ataques de hambre de ese momento del día.









Con relación al momento posterior a la comida, las 15:14, reconoce la dietista que es normal que se tenga hambre, ya que los niveles de glucosa en sangre "bajan". Una sensación que para la experta hace que se pueda caer en los alimentos de la máquina expendedora o los chocolates. Por ello, propone planificar un nuevo tentempié formado de "barritas a base de nueces, ricas en nutrientes y controladas en porciones", además de galletas saladas o verduras con requesón o hummus.

No tomar dulces delante del televisor

En lo que respecta al tercer momento peligroso del día que es tras la cena, llega el momento de relajación delante de la televisión, y la idea de algo dulce es lo que apetece para completar el día. La dietista remarca que comer alimentos dulces frente a la televisión "es un mal hábito" difícil de romper. Por ello, recomienda "un pequeño helado, unas onzas de chocolate negro o un par de galletas con una taza de té". En el caso de existir dificultades para controlar lo que se come, la dietista ha asegurado que lo mejor para romper con el hábito es "dejar de comer de golpe tras la cena".