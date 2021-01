El último síntoma que produce la covid-19 en tu organismo y que desconocías

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha detectado gran parte de los síntomas que produce la covid-19 desde que se declaró la pandemia el pasado mes de marzo. Los más comunes son tos, fiebre, cansancio o falta de aire. A estos, se añadieron otros como el dolor de garganta, la diarrea, los vómitos o la disminución del gusto y el olfato.

El jefe del departamento de epidemiología genética en Gran Bretaña, Tim Spector, ha alertado de un nuevo síntoma que no se encuentra en la lista reflejada por la OMS. Se denomina 'Lengua Covid' y son unas erosiones cutáneas en la boca, principalmente en la lengua. Este experto, asegura que hay un número creciente de casos con "lenguas covid y extrañas úlceras en la boca".

Así lo reflejaba Spector en su cuenta de Twitter: "Una de cada cinco personas con covid presenta síntomas menos comunes que no aparecen en la lista oficial de PHE (el sistema público de salud de Inglaterra) como erupciones cutáneas".

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK