La última estafa online que denuncia la Policía Nacional: el timo de la bicicleta

Las estafas por internet han aumentado de manera considerable en los últimos años, en especial a raíz de la pandemia. ¿El motivo? Que muchas más personas se han animado a comprar 'online', "entre otras cuestiones porque muchas veces no les ha quedado más remedio". Por ello, en la actualidad cada vez hay más gente "vulnerable" y los defraudadores usan ahora herramientas tecnológicas más sofisticadas para acceder a sus cuentas.

Esta vez se trata del "timo de la bicicleta". Los estafadores se hacen pasar por la tienda Decathlon. Te dicen que has sido elegido para participar en un programa de fidelización de forma gratuita, con un enlace para confirmar la participación. Te aseguran además que has ganado una bicicleta eléctrica Van Moof S3. "Solo te llevará un minuto recibir este fantástico premio... Van Moof S3", indica el mensaje.

Por mucho que nos apetezca una bicicleta gratis para hacer ejercicio, en este mensaje no buscan precisamente regalarte una bici.

De hecho, en estos correos hay señales que nos pueden hacer sospechar, como la dirección de correo electrónico. En cualquier caso, la Policía Nacional asegura que "Decathlon no está enviando estos correos". "Los estafadores utilizan su ingenio para poder acceder a tus datos", avisan.

Para aquellas personas que hayan recibido un correo como este o similar, y no estén seguros de si es un engaño o no, desde la Policía Nacional recomiendan "ignorar y eliminar".

Lo sentimos pero... NO, NO ESTÁS DE SUERTE ?@DecathlonES no está enviando estos correos ??



Los #estafadores utilizan su ingenio para poder acceder a tus #datos



Si te llega ??Ignora y elimina?? pic.twitter.com/nkjz1HfMIB