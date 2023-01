La canción de Shakira suma más de 210 millones de reproducciones en YouTube. La comparación de la actual pareja de Piqué con un reloj Casio y un Twingo viralizó estas marcas. Un dato sorprendente que refleja un estudio sobre el tema que realizó el fin de semana posterior al lanzamiento de la canción Samy Alliance, una alianza global de empresas del marketing y la comunicación, es que la conversación en torno a la figura de Piqué que se ha generado en las redes sociales tras la publicación de la canción es prácticamente tres veces mayor que la que hubo cuando anunció su retirada como futbolista.

Este mismo estudio ha llegado a la conclusión que las marcas Casio y Twingo han mejorado la percepción que la audiencia tiene de ellas. Además, ha contabilizado entre ambas más de 400.000 menciones en las redes sociales. El 71% de ellas han tenido como procedencia Latinoamérica y, el 29% restante, España. A la hora de reaccionar ante la canción, las marcas implicadas han tomado diferentes estrategias. Ferrari y Rolex directamente no han hecho nada. De hecho, Twingo tampoco ha reaccionado. Pero Piqué se encargó de darle visibilidad, apareciendo por iniciativa propia con un Renault de este modelo en la Kings League.

Pero sin hacer nada especial, también se han seguido haciendo virales desde la marca del rombo. Hace unos días un usuario de Twitter posteaba lo que le había ocurrido en su coche de esta marca. "Salgo de la biblioteca y me encuentro esto en mi Twingo ME PUEDO MEAR", es la introducción que se lee en el tuit que se ha viralizado en las redes sociales. ¿Qué es lo que se ve? Una nota pegada en el cristal delantero de su vehículo: "Shakira nunca podría aparcar tranquila en un descampado. No llores por no ser un Ferrari". Esta semana es otro coche de este estilo el que se ha hecho viral.

"Yo creo que es culpa de Shakira"

Un Twingo ha aparecido en una zona marítima de Cadaqués. Esta localidad de la Costa Brava se ha convertido en un clamor con las fotos que muestran el coche en el mismo mar, flotando en las rocas poco profundas. Una cuenta de Twitter se ha encargado de que alcancen una notoriedad global en la red social del pájaro. El vehículo de color gris estaba en el agua y nadie sabe por qué. Desde que este jueves se vio esta imagen, todos se lo preguntan y, como no podría ser de otra manera, muchos le echaban la culpa a Shakira.

Cadaqués, Gerona pic.twitter.com/hxknHo29Np — SocialDrive (@SocialDrive_es) January 26, 2023

"Dios era salpicarse, no ahogarse", señalaba un usuario replicando a la publicación que acumula dos millones de reproducciones. "Los Twingo tienen tendencia a irse a pique", señalaba otro, ganándose unos cuantos 'me gusta' por el ingenio. Otros también tiraban de los juegos de palabras: "Qué agua más Clarita", "¿Salpicó mucho al caer en esa agua tan clara?" o "Pillan a Clara Chía bañándose en Cadaqués". Pero eran muchos más los que calificaban estas imágenes como "el nuevo videoclip de Shakira".