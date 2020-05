Tus niños pueden jugar y aprender con el Ratoncito Pérez visitando su casa-museo online

La Casita- Museo de Ratón Pérez ha estrenado su tienda online en la que ofrece certificados de origen de caída de dientes de leche, concursos de dibujo y actividades didácticas para que los más pequeños aprendan y se diviertan durante el confinamiento por el coronavirus.

El museo ha señalado que han abogado "siempre" por formar parte de la tradición, con el objetivo de "dar la bienvenida" a todas las familias que quieren saber más sobre el Ratón Pérez.

Y es que el Ratoncito Pérez ha sido, sin duda, uno de los protagonistas durante la carentena ante la preocupación de muchos niños que han perdido sus dientes estos días y no sabían si el Ratoncito podría salir de su casa para recogerlos. Tal ha sido su preocupación que algunos escribieron cartas al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, otros preguntaban a través de las redes sociales...

Le preocupa esto a mi hija pequeña...en este contexto me ha parecido entrañable y me he comprometido con ella a averiguarlo @desdelamoncloa@sanchezcastejonpic.twitter.com/aEQDJaw7RG