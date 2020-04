El detalle en la carta de una niña a Sánchez sobre el ratoncito Pérez que no pasa inadvertido: "Manipulación"

Una carta del pasado mes de marzo de una niña pequeña a Pedro Sánchez preguntándole por el Ratoncito Pérez se ha vuelto a hacer viral este sábado después de que fuera la protagonista del cierre de un programa especial de preguntas al ministro Pedro Duque y a Fernando Simón. Un texto que, más allá de debates sobre su veracidad, esconde un detalle que ha suscitado la polémica entre los usuarios de las redes sociales, que acusan a Moncloa de mandar “mensajes subliminales” con esta carta.

Una carta rescatada durante el programa La Infancia Pregunta, un programa especial de preguntas y respuestas desde los más jóvenes tanto a Duque como a Simón. Una iniciativa para hacer llegar, a través de un lenguaje más acorde a esas edades, los últimos datos y dudas que se presenten sobre el COVID-19. Todo ello en una semana llena de polémica en cuanto a contenido infantil se refiere, después de que un programa de la 2 se burlara de Rajoy.

LA CARTA DE UNA “NIÑA” A SÁNCHEZ

La usuaria de Twitter Ana Callol compartía el pasado 17 de marzo en redes sociales la carta de su hija al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntando si el ratoncito Pérez podrá acudir a su casa. “Se me acabe de caer un diente. No sé si se lo puedo dejar al Ratoncito Pérez o esperar a que se acabe la cuarentena. Porque no sé si puede venir desde su casa a recogerlo. ¿Qué hago?”, escribía la pequeña en la carta.

Le preocupa esto a mi hija pequeña...en este contexto me ha parecido entrañable y me he comprometido con ella a averiguarlo @desdelamoncloa @sanchezcastejon pic.twitter.com/aEQDJaw7RG — Ana Callol (@AnaCallolGarcia) March 16, 2020

Un texto que ya el pasado mes de marzo se convirtió en vitral en las redes sociales, después de que Callol mencionara a Pedro Sánchez y a la Moncloa en el mensaje para que pudieran ver el mensaje de su hija. Un texto que ya en su momento recibió por igual mensajes de cariño, calificándola de “entrañable”, mientras que otros cuestionaban su buena caligrafía y sospechaban que en realidad podría tratarse de un texto fabricado. En cualquier caso, y con motivo del programa especial La Infancia Pregunta, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, y el responsable del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón, han respondido a la carta.

Captura de la señal institucional de Moncloa, de una carta escrita por una niña llamada Sofía durante la videoconferencia #LaInfanciaPregunta, una charla de menores desde el palacio de la Moncloa con el ministro de Ciencia Pedro Duque y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

EL DETALLE QUE NO HA PASADO INADVERTIDO

Después de que la carta haya vuelto a salir a la luz en el programa de RTVE, han sido los usuarios que se han percatado de un pequeño detalle. Más allá del estilo de escritura, del que algunos señalan que no es propio de un niño, la palabra Pérez esconde algo llamativo: parece llevar el logo del PSOE encima de la palabra.

Un logo creado para la campaña de las elecciones generales y que se compone de una barra o slash junto a un corazón. “Manipulación subliminal”, o “ningún niño pone encima de "Pérez" el logo de la campaña de Snchz”, eran algunos de los comentarios.

Sin embargo,s e trata de una polémica que ya saltó cuando se publicó inicialmente la carta. Algunos señalaban que se trataba de una corrección de una tilde mal colocada, mientras que otros apuntaban que podría tratarse de una imitación de las orejas del ratón.