El truco para saber si la gasolinera te ha rebajado realmente los 20 céntimos

Desde el pasado 1 de abril y hasta el 30 de junio de este 2022, con motivo de la inflación del precio de la gasolina, el Gobierno ha aprobado un Decreto Ley por el que bonifica 20 céntimos por cada litro de carburante. Concretamente la ayuda queda recogida en el Real Decreto-ley 6/2022 y después de meses de paros en el sector del transporte que ha provocado problemas ocasionales de abastecimientos, especialmente en sectores como los lácteos en los que los ganaderos se han negado a producir leche que no llegaría hasta los puntos de venta.

Así, la nueva bonificación al carburante se aplica al gasóleo (tanto A como B), la gasolina, el gas (GNC/GNL/GLP), el bioetanol, el biodiésel y el aditivo Adblue. Eso sí, ha habido cierta confusión en tanto que el Ejecutivo dio a las gasolineras un plazo de 15 días a partir del 1 de abril para que pusiesen en marcha la ayuda a nivel informático y que, por lo tanto, quede plasmada de manera visible para el consumidor. 20 céntimos pueden parecer poco a simple vista, pero aplicado a un repostaje de unos 50 euros la rebaja es de 10 euros, y de 12 por llenar un depósito de 60 euros.

Según cálculos de la OCU, durante estos tres meses, la bonificación supondrá un ahorro medio de unos 75 euros para las familias españolas. Por lo tanto, ¿cómo pueden comprobar las conductores que, realmente, están recibiendo la bonificación de 20 céntimos prometida por el Gobierno?









El truco para saber si te han rebajado 20 céntimos por litro



El Decreto Ley del Ejecutivo obliga a que la bonificación quede recogida en el recibo, por lo que el tan fácil como mirar el ticket. En este debe aparecer desglosada la rebaja de 15 céntimos por parte del Gobierno y un mínimo de 5 céntimos por parte de las petroleras. Es especialmente importante que la revisión la hagamos del recibo en tanto que la rebaja no queda recogida en el importe que aparece en los monolitos del exterior.

Además, algunas gasolineras se han lanzado a ampliar el margen de 5 céntimos de bonificación. Algunas como Repsol rebaja hasta 30 céntimos a aquellos que utilicen la app. En caso de que no aparezca, el Gobierno ya ha puesto encima de la mesa la posibilidad de incluir un buzón de denuncias, así como no descarta que el propio Ejecutivo acuda directamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia si en general las gasolineras no lo cumplen.









La otra nueva rebaja, ahora al diésel



Alfonso García, experto en motor, respondía las pasadas semanas en 'Poniendo las Calles' de COPE a una cuestión planteada por un oyente y que tiene que ver con los descuentos anunciados por el Gobierno para carburantes, que entraron en vigor el pasado día 1 de abril.

En este sentido, la pregunta es si esta rebaja también se extiende al aditivo AdBlue, que llevan los coches diésel, una duda que tiene una respuesta afirmativa: "El Real Decreto de ayudas y rebajas contempla todos los carburantes con una bonificación de 20 céntimos. Para el GLP, GNC, gas natural licuado, el biotanol, el biodiésel...Así como las mezclas de gasolina con biotanol o de gasóleo con biodiésel. En el caso del aditivo AdBlue, que llevan algunos vehículos diésel desde el año 2014, su precio medio actual se sitúa en 0,60 euros el litro. A finales de año costaba en torno a 0,40. Pues bien, también tiene un descuento de 0,20 en la factura".

Audio