Triste pérdida para Ángel Martín: “Lo he perdido y me está matando”

El humorista Ángel Martín ha sufrido una dura pérdida este jueves y la ha anunciado a través de su famoso 'informativo para ahorrar tiempo' en redes sociales. El que fuera presentador de 'Sé lo que hicisteis...' se encontraba al borde de las lágrimas y apenas ha podido concluir el vídeo habitual en el que da un extenso repaso a la actualidad general de la mañana y anunciaba a todos sus seguidores la que, para él, ha sido su noticia más triste de comunicar

“Lo he perdido y me está matando”, así se pronunciaba Ángel Martín sobre la dura noticia, que ha tenido una respuesta casi unánime por parte de los más de 6 mil seguidores que han respondido a las palabras del cómico. Y precisamente el propio Martín ha sido consciente de lo viral que se ha hecho su triste historia hasta tal punto que ha vuelto a acudir a su perfil personal de Twitter, donde estaba colgado el vídeo original, para mandar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que le enviaban palabras de cariño.

Informativo matinal para ahorrar tiempo [17/12/20] pic.twitter.com/FTijavMP0O — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) December 17, 2020

La dura pérdida de Ángel Martín

Ángel Martín está viviendo un resurgir de popularidad tras los informativos express que le han hecho ganar un total de 690.000 seguidores en la red social. Este jueves, mientras hacía el repaso a la actualidad no se detenía a dar la información meteorológico, sino que aprovechaba para dar una triste noticia: “Yo perdí ayer a mi mejor amigo, así que tengo un frío que me está matando”, anunciaba.

No obstante, mandaba un mensaje de cariño al que ha sido su mascota, perro y compañero: “Pero tengo café y cien mil recuerdos”. Y es que sus mascotas han protagonizado sus propios vídeos en más de una ocasión, como cuando intentó replicar el truco viral #WhatTheFluffChallenge que consistía en taparse con una manta ante las mascotas.

Mensajes de cariño de las redes

Pero la noticia no ha pasado desapercibida para los cientos de miles de seguidores del humorista, que se lanzaban en tromba a Twitter a dar el pésame a Ángel Martín y a mandarle mensajes de apoyo: “tío lo lamento de corazón, casi no puedes terminar el vídeo”. Otro le escribía: “Se me ha caido una lágrima cuando se te ha roto la voz.... que de recuerdos”.

Por su parte, el cómico reconocía el cariño de sus seguidores con otro comunicado en Twitter en el que aseguraba que las muestras de cariño le habían dado “calor”: “Corresponsal noticias tiempo: Vuestros mensajes dan calor e incluso me han sacado alguna que otra risa. Gracias de corazón por el cariño que estoy notando hoy”.