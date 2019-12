La triste historia de la mujer a la que sus vecinos llaman "bruja" por tener 31 dedos

Triste, pero cierto. En pleno siglo XXI, todavía hay gente capaz de odiar a alguien y de discriminarle por culpa del físico. Kumar Nayak, una mujer india de 63 años, sufre esta realidad tan cruda en sus propias carnes a diario: apenas puede salir de casa porque sus vecinos piensan que es una bruja. ¿El motivo? Los 19 dedos en los pies y 12 en las manos, para un total de 31, con los que nació.

Nayak es marginada por sufrir polidactilia, un defecto genético de nacimiento que le llevó a tener más dedos de los que es habitual. Este problema se podría haber solucionado con cirugía, pero su familia nunca tuvo el dinero suficiente para costear la operación. En pos de evitar los comentarios despectivos, Kumar no pisa demasiado la calle en Ganjam (Odishi).

La pobreza ha llevado a que esta mujer india nunca haya podido evitar que la discriminación sea una compañera de vida más que incómoda para ella. Casi todos le tratan con crueldad por ser diferente, aunque algunos sí se preocupan de verdad por Nayak.

“Sé que tiene un problema médico, y no puede hacer nada ante lo que los demás opinan de ella. Me da mucha pena que no se pueda permitir el tratamiento”, ha comentado un vecino de Kumar a los medios locales. Cada año, entre 700 y 1.000 recién nacidos se ven afectados por la polidactilia a lo largo y ancho del mundo.

Se recomienda que la cirugía para acabar con este trastorno genético se lleve a cabo cuando la persona afectada tiene una edad comprendida entre uno y seis años. Sin embargo, algunos afrontan la operación mucho más tarde. Es el caso de Ajun, un hombre chino de 21 años que dejó de tener cuatro dedos del pie extra en noviembre.

Él también fue excluido socialmente debido a la polidactilia, sobre todo cuando era un niño. Además, sus padres no quisieron remediar el problema, porque un adivino les dijo que contar con más dedos de lo normal era un buen presagio para su hijo. Al final, Ajun decidió obviar cualquier tipo de superstición y operarse.

Todo salió “perfecto”, y él sí pudo acabar con un quebradero de cabeza que, por desgracia, no ha dejado de atormentar a Kumar. No tener manos y pies iguales a las del resto le ha confinado en su casa, donde puede estar a salvo de la maldad de sus vecinos. Eso sí, no todo está perdido para ella: quizá pueda operarse algún día gracias a la ayuda de alguna de las personas que sí saben ver más allá de algunos dedos extra.