Un trabajador se hace viral por el mensaje que deja como correo electrónico automático durante sus vacaciones

El verano es momento de vacaciones y desconexión después de muchos meses de intenso trabajar. Debido a las nuevas tecnologías, cada vez es más difícil desconectar de nuestra rutina diaria. Por eso, existen algunos trucos para intentar que durante ese descanso no exista ningún tipo de conexión laboral.

Uno de esos pasos es el correo electrónico automático, que salta cuando te escriben al correo del trabajo. El mensaje que se suele incluir en ese correo hace referencia, habitualmente, al tiempo que el trabajador va a estar fuera de la empresa, para que la persona interesada se vuelva a poner en contacto con ella después de las vacaciones.

Pero, cada vez el mensaje suele ser más original, como este, que se ha hecho viral. En este sentido, el trabajador ha indicado que no leerá ningún mensaje que reciba durante sus vacaciones, y lo ha hecho de una forma muy peculiar. "Para evitar que mi bandeja de entrada sea un caos cuando vuelva, borraré todos los emails que haya recibido durante mis vacaciones sin excepción. Eso significa que el email que me acabas de mandar no lo voy a abrir y se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Si es algo importante, reenvíamelo a partir del 22 de agosto".

El propio creador de este mensaje ha compartido una captura de pantalla con el email en sus redes sociales, acompañándola del siguiente mensaje: "Antes de irme de vacaciones el viernes dejé mi bandeja de entrada limpia y programé esta respuesta automática para todos los emails que me lleguen durante la semana".

El mensaje rápidamente ha conseguido más de 80.000 'Me gusta' y un sinfín de retuits, algo que ha provocado que el protagonista de esta historia escriba el siguiente mensaje: "Pues parece que se ha ido un poco de madre mi tuit. Me encantaría leer todos los comentarios y debates que se han generado sobre cómo gestionáis el email en vacaciones, pero es que son demasiados. Pongo Twitter también en modo vacaciones hasta el lunes".

Los problemas de no desconectar en verano

Cuando llegan las vacaciones poder desconectar completamente no es tarea fácil, y según el estudio de TopDoctors “Verano y bienestar físico y mental 2022” un alto porcentaje de los españoles no consiguen hacerlo. Hay un 35% de españoles sí que consigue desconectar del trabajo pero no de internet, y eso hace que el descanso que debería tener durante este periodo, no sea el mejor.

Y el hecho de que no podamos desconectar en algunos casos nos lleva a padecer estrés, y a esa necesidad de estar continuamente al corriente de lo que ocurre en el ámbito laboral aún estando de viaje vacacional. ¿Esto que puede provocarnos a largo plazo? Un desgaste en exceso en el trabajo o el síndrome burnout.





Desde el 1 de enero de 2022 la OMS ha reconocido el síndrome 'burnout' o síndrome 'de estar quemado' como una enfermedad. Si el desgaste laboral se prolonga en el tiempo y nos perjudica altamente en nuestra salud, estaríamos hablando del síndrome 'burnout', que es un desgaste crónico en el que el agotamiento continúa indefinidamente. Y aunque el estrés en el trabajo es algo que sufre mucha gente entre la población activa, y cada vez más conforme pasa el tiempo, hay que tratarlo a tiempo para evitar los efectos que pueden provocarnos a largo plazo.