Torrent (Valencia) abre investigación tras la detención de un fisioterapeuta por presunta agresión sexual a una menor

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia) ha abierto una investigación para obtener información tras la detención esta semana de un fisioterapeuta por una presunta agresión sexual a una menor de dos años, que sufre parálisis cerebral, durante una consulta en la Casa de la Dona, un centro municipal.

El arrestado era personal de una empresa subcontratada por el Ayuntamiento a la que el consistorio ha pedido documentación para determinar que todo estuviera en regla.

Asimismo, el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la Policía Nacional, cuyo equipo UFAM se ha hecho cargo de la investigación, para todo aquello que le requiera y prestarles su colaboración, según han señalado a Europa Press fuentes del consistorio.

Según informaciones publicadas, el detenido es un fisioterapeuta de 30 años que supuestamente fue sorprendido por los padres de la niña en el momento en que cometía los abusos y que se vieron obligados a romper la puerta de la habitación en la que estaba con la pequeña para auxiliarla al oír sus lloros.

Ante esta información, la asociación el Defensor del Paciente ha urgido la puesta en marcha de una ley que "en cada consulta, cada clínica, cada hospital, de forma generalizada, esté obligado a tener cámaras de vigilancia que no puedan ser apagadas ni manipuladas por los dueños y/o trabajadores".

"Creemos que ya hemos llegado a un punto donde la violencia física y verbal no deja otra solución", han manifestado la entidad en un comunicado, en el que señala que la responsabilidad "ya no es del agresor, es de quienes pueden tomar medidas y no lo hacen".