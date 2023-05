Toñi Moreno, ¿ha asistido al cumpleaños de María José Campanario? ¿La ha felicitado?

MADRID, 29 (CHANCE)

Alejada del foco mediático desde que nació el pequeño Hugo el 7 de junio de 2022, María José Campanario ha cumplido este domingo 44 años. Una fecha muy especial que la odontóloga ha celebrado en la intimidad, en su casa de Arcos de la Frontera con su marido, Jesulín de Ubrique, y sus tres hijos, y de la que no ha trascencido ninguna imagen.

De baja laboral como reveló el torero en su reciente entrevista en el programa de Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya', la castellonense está completamente centrada en su maternidad y hace meses que no se deja ver públicamente.

Sin embargo, continúa manteniendo el contacto con sus amigos, ya que como nos ha contado Toñi Moreno a su llegada a Madrid para continuar con las grabaciones de 'Masterchef Celebrity' -talent en el que concursa con Jesulín, con el que se lleva a las mil maravillas- ha hablado con María José para felicitarla: "No he ido al cumpleaños, no sé si lo ha celebrado, pero la quiero mucho y la llamé para felicitarla".

"Ella está bien. Es una madraza, absolutamente" ha revelado, confirmando así que de salud se encuentra bien tras las informaciones que surgieron sobre una posible recaída en su fibromialgia después de que el de Ubrique confesase que está de nuevo de baja.

Además, Toñi ha querido mandar un mensaje de apoyo a Alejandro Sanz después de su preocupante mensaje en redes sociales desvelando el delicado momento anímico que está atravesando. "Le tengo mucho cariño, creo que es uno de los mejores artistas que tiene este país y espero que esté bien. Me encanta que seamos tan sinceros y tan normales hablando de las cosas normales como la salud mental. Si se normalizara hablar de estas cosas no sería noticia porque todos en algún momento hemos necesitado ayuda, todos hemos necesitado contar*" ha afirmado la presentadora.

