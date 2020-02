La Tierra "descubre" una nueva Luna

Un grupo de investigadores estadounidenses, del Catalina Sky Survey en Arizona, divisó el pasado 11 de febrero un objeto oscuro. Éste se divisó moviéndose rápidamente a través del cielo. Días después, seis observatorios de diferentes puntos del mundo observaron también el misterioso objeto, al que han llamado "2020 CD3" y calcularon su órbita confirmando que lleva por lo menos tres años unido gravitacionalmente a la Tierra.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl