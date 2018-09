Testigos, ¿cuánto vale su palabra en un juicio?

"Los agentes llegaron. Tarde. Tarde para ella. Tarde para él. En el momento justo para esas manos que buscaban desde ya un golpe de suerte. Lo vi todo a escasos centímetros. Tuve que contar lo que todavía no he olvidado. De repente, un agente trajo esposado a la misma sombra que apretó el gatillo. Sin saberlo. Yo ya lo había condenado". ('Microrrelatos' Enreversada @laudoblec)

El testigo de un crimen, de un accidente, un robo o una violación..., no solo cuenta aquello que vio y su memoria recuerda. En su declaración juega un papel importante, el movimiento de sus manos, sus gestos, su cuerpo. La policía en un primer momento, el juez en la fase siguiente lo saben, de ahí la importancia de lo que cuenta, cómo lo cuenta, la coherencia del relato, la ausencia de contradicciones en su testimonio, que de ser falso, también puede ser nulo (perjurio que incluso conlleva pena de cárcel). Es la fiabilidad del testigo. Credibilidad que será fundamental tanto para acusar como para exonerar, porque lo que diga de lo que vio ayudará al juez o al jurado.

"Aquí entra en juego el principio de inmediación que todos oímos pero pocos saben que quiere decir: la valoración de la declaración de un testigo se realiza solo por el juez o tribunal que presenció directamente esa declaración, evaluando el juez la actitud del testigo, viendo, escuchando, percibiendo gestos, miradas del testigo, dudas, tono de voz, si titubea o habla con seguridad, forma de expresarse, comunicación no verbal del testigo, etc… si su declaración es coherente con su declaración anterior y con la de otros medios de prueba" nos aclara Carmen Sánchez, abogada en ejercicio y apasionada de la criminología que ante un caso siempre aconseja lo mismo tanto a los implicados como a los testigos, "escribe lo que ha pasado, lo que has visto, todos los detalles" y cuando llegue el juicio "que lo lean les permitirá recordar porque con el tiempo la perspectiva de lo sucedido cambia".

Los testigos producen desconfianza como medio de prueba en el proceso judicial

El testigo puede incluso llegar a confundir algo tan fundamental como si era a media mañana o por la tarde, perder la nitidez de una cara, el detalle del color de la ropa…, porque la memoria falla. Claro si esa memoria nos juega una mala pasada para recordar si ayer comimos manzana o pera, nuestro presente no se va a ver alterado, pero si hemos visto cometer un delito y en el momento del juicio confundimos si el autor del mismo era rubio o moreno, el futuro de alguien se puede ver comprometido. "Si el testigo no ratifica su declaración anterior o la varia, la declaración que tiene peso es la última, la que el testigo realiza en la vista del juicio" señala la abogada que advierte "si el testigo no declara, no se acuerda o cambia su declaración, esta declaración es la que tendrá validez, esta declaración será la que se debe tener en cuenta, anulan-do las demás o prevaleciendo ésta (la última) sobre el resto".

EXACTITUD, CREDIBILIDAD, CONFIANZA

Son las tres claves del testimonio como podemos leer en PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO, manual que estudian en Psicocriminología en la Universidad de Alicante. La exactitud "hace referencia a si lo que cuenta el testigo ha ocurrido tal y cómo él dice"; credibilidad: "si un observador considera que ese testimonio es exacto"; la confianza es "la creencia en que una persona será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación. La confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones".

Si fuéramos estudiantes de criminología aprenderíamos en clase que la exactitud de la memoria de los testigos va a depende de tres fases: CODIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO-RETENCIÓN y RECUPERACIÓN. Volvemos a lo que la abogada, Carmen Sánchez, recomienda a sus clientes y testigos de sus casos "escribir con el mayor número de detalles posibles e inmediatamente del suceso, lo que han visto, oído, sentido".

Los testigos tienen obligación de decir verdad

Porque "al presenciar un suceso se realiza una interpretación de lo que se observa en función de los conocimientos previos y expectativas. La información percibida está sujeta a influencias: las internas, los propios pensamientos y las externas, comentarios que realizan otras personas". Hay además un detalle importante que no podemos pasar por alto, "los testigos al ser entrevistados, no sólo procuran recordar el contenido del hecho delictivo, sino que también informan de los procesos de metamemoria (es decir, de la evaluación de su propia memoria) al intentar recordar detalles de un acontecimiento o al tratar de identificar a una persona" dice el manual 'Psicología del testimonio'.

Innocence Project, organización de los EE.UU., ha documentado más de 150 casos de personas inocentes que han sido condenadas y posteriormente puestas en libertad, en su mayor parte gracias a los avances de la tecnología del ADN.

Valentino Dixon estuvo 27 años en prisión por un crimen que no cometió

El último caso que han aclarado gracias a la colaboración de tres estudiantes es el de Valentino Dixon que ha pasado 27 años en prisión acusado de asesinato siendo inocente. Valentino entró en prisión en 1991, con 21 años. El día de autos estaba comprando una cerveza de madrugada cuando oyó unos disparos y salió corriendo de la escena. Al día siguiente la policía le detuvo. Él estaba tranquilo porque había testigos y, además, dos días después, el asesino confesó. Pero no le creyeron porque el fiscal del caso ocultó que los análisis de pólvora de la ropa y las manos de Valentino habían dado negativo, pruebas en las que basó sus acusaciones y nunca se lo comunicó a la defensa. Además los testigos le incriminaron.

¿De verdad le habían visto? ¿Vieron que Valentino había disparado? En este caso no les falló la memoria, o no les falló del todo. Valentino estaba en el lugar del crimen, ahora, nunca portó un arma. Fueron creíbles, pero les faltó exactitud. Sin embargo transmitieron confianza al jurado.

​YO, TÚ o ÉL, PODEMOS SER TESTIGOS

"Un testigo en el proceso penal es cualquier persona física residente en el territorio español que pueda aportar algún dato de interés con respecto a la investigación de los hechos y puede ser sancionado por no colaborar con lo cual tiene un deber de COMPARECER Y DECLARAR la verdad sobre los hechos sobre lo que sea interrogado" nos recuerda la abogada Carmen Sánchez.

Todos podemos ser testigos, también los menores de edad. Están exentos de declarar las personas discapacitadas, cónyuge, el rey, la reina... Los testigos pueden ser sancionados por no comparecer a testificar sin causa justificada, con hasta 5000.-€, o incluso pueden terminar como investigados por desobediencia a la autoridad.

El testigo, los testigos, tienen obligación de decir la verdad y si no lo hicieran y quedase acreditado por otro medio de prueba que ha mentido, se les puede incoar un proceso por falso testimonio que es un delito contra la Administración de Justicia.

Cada testigo, como persona que es " codifica la información y la interpreta de acuerdo con unas diferencias individuales relativas a experiencias anteriores y a variables personales" aprenden los alumnos de la Universidad de Alicante. Diferencias que pasan por factores como:

1. Ansiedad. Es una variable de los testigos que afecta de forma muy importante a la exactitud de sus declaraciones, y está muy relacionada con la violencia del suceso.

2. Sexo. Tanto hombres como mujeres prestan más atención a aquellos aspectos que más les interesan.

3. Edad. Si los testigos sufren alguna patología que afecte a su memoria habrá que tenerlo en cuenta, pero este hecho es independiente de la edad. En ancianos habrá que tener en cuenta no sólo el deterioro de memoria debido a la edad, sino también sus problemas perceptivos (vista y oído).

4. Expectativas y estereotipos. La memoria de las personas está muy influida por los conocimientos y experiencias adquiridas antes y después del incidente. Cuando esperamos ver una determinada cosa, esté o no presente, es muy probable que nos parezca verla.

5. Entrenamiento. El entrenamiento podría facilitar o incrementar la probabilidad de que el testigo preste atención a ciertos elementos importantes de la escena y no a otros, y que posteriormente conscientemente los recuerde. El entrenamiento podría potenciar el aprendizaje de diversas técnicas o estrategias para recordar detalles. Este entrenamiento está en relación con el efecto de familiaridad.

6. Testigo o víctima. Los testigos ajenos al suceso y las víctimas suelen aportar diferentes tipos de información.

7. Drogas. Tienen diversos efectos sobre la memoria, algunos de los cuales difieren de unas personas a otras.

"Allí estaba yo. Poseído por un cuerpo inerte que me gritaba silencio. Negando ante la Biblia lo que sus ojos ya no eran capaces de gritar. No todos estamos hechos de la pasta de los héroes. Porque a veces quién más calla es quién más miedo tiene a temblar. Y yo temía que mi padre se pasara media vida tarareando el estribillo incesante de sus dientes al rechinar". ('Microrrelatos' Enreversada @laudoblec)