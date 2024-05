Los síntomas que pueden avisarte de que vas a sufrir un infarto: hasta quince días antes

Una de cada tres personas muere por una enfermedad cardiovascular. De hecho, no solo es la primera causa de muerte a nivel mundial, sino también en nuestro país. Según la Federación Mundial del Corazón, cada año se producen unas 20,5 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares en el mundo. Según el INE, 120.572 personas murieron, precisamente, por enfermedades de este tipo, unas 330 muertes por infartos o enfermedades de este tipo diarias.

Una de estas patologías que más preocupan es la del infarto de miocardio, un síndrome agudo que se caracteriza por la falta de riego en una parte del corazón, producido por una obstrucción total de una de las arterias coronarias. Suele ser esta obstrucción por una acumulación de grasa, provocando que puedan romperse y provocar coágulos que bloqueen el flujo de la sangre y que hace que muchos de estos pacientes acaben en el hospital.

Claro que, muchas veces, no sabemos cómo pueden ser esos síntomas de infarto y cómo detectarlo a tiempo. No obstante, hay una serie de señales que pueden advertirnos con relativa antelación de que vamos a sufrir un infarto.





Las señales a las que prestar atención para saber si vamos a sufrir un infarto de miocardio

Según un estudio del Instituto del Corazón de Cedars Sinai, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, asegura que pueden reconocerse los síntomas de un infarto tiempo antes de sufrirlo. De hecho, podrían llegar a detectarse incluso un mes antes del episodio.

Uno de los primeros síntomas y el considerado el síntoma por excelencia es la opresión en el pecho. Dos de cada tres pacientes que han sufrido un infarto, han padecido esta opresión, ya no solo antes de sufrir la parada cardíaca, sino incluso semanas. Es importante que recuerdes que es un dolor muy particular: no es permanente, tan solo dura unos minutos y al poco tiempo desaparece. Muchas veces se extiende hasta otras zonas del cuerpo como el cuello, el brazo izquierdo, la mandíbula e incluso los hombros.

La dificultad para respirar es otro de los síntomas clave para identificar un infarto de miocardio. Si bien es cierto que el dolor en el pecho suele darse mayoritariamente en hombres, en este caso las mujeres son quieres más padecen esta sensación de ahogo. Si esta va acompañada de fatiga, tos o incluso palpitaciones, podría ser un síntoma de infarto.

La debilidad es otro de los síntomas a tener en cuenta. Ya los días o incluso las semanas previas al accidente cardiovascular, es posible que noten cierto cansancio generalizado.

Según un estudio de la Universidad de Sídney, en Australia, asegura que hay relación entre las enfermedades respiratorias comunes y los accidentes cardiovasculares. Quienes padecen cualquier tipo de enfermedad, similar a una gripe o un catarro, tienen seis veces más de posibilidades de sufrir un infarto a lo largo de la semana siguiente, más aún si tienen otros factores de riesgo como diabetes o sobrepeso, entre otros.

También es frecuente mayormente entre las mujeres presentar mareos, aturdimiento, desequilibrios e incluso visión borrosa. Eso se produce fundamentalmente porque el corazón no bombea suficiente sangre al cerebro y este termina debilitándose.

En último lugar, también has de prestar atención a cambios repentinos o alteraciones en la voz. Si te quedas ronco sin motivo aparente, podría ser resultado de una insuficiencia congestiva como respuesta a una insuficiencia cardíaca.





Un hospital de Salamanca descubre un método para prevenir infartos: Midiendo un dato de tu cuerpo

El Hospital de Salamanca estrenó un protocolo para mejorar el seguimiento de las personas en esta situación y de sus niveles de colesterol mediante Inteligencia Artificial.

Jorge Alcalde, divulgador científico, contó en 'La Linterna' de COPE cómo puede la inteligencia artificial prevenir futuros infartos: “Estamos acostumbrados a utilizar IA en nuestra vida sin darnos cuenta. Algunos algoritmos de IA son los responsables de mostrarnos un anuncio de lo que hemos estado buscando o que acierte en cuáles son las canciones que más te gustan. Estos algoritmos trabajan con una serie de datos que nosotros les administramos”.