Terelu Campos, "rota por dentro" antes de su esperado regreso a televisión: "No sé como lo voy a poder gestionar"

MADRID, 27 (CHANCE)

Tres semanas después de la muerte de su madre, María Teresa Campos, y demostrando que la vida continúa y no queda otra que seguir adelante a pesar de lo complicados que están siendo estos momentos, Terelu Campos vuelve al trabajo.

Será este miércoles por la tarde cuando la colaboradora reaparezca, y lo hará por partida doble; no solamente será la primera vez que la veamos en un plató desde el fallecimiento de la icónica presentadora, sino que además será su regreso a televisión tras el final de 'Sálvame' el pasado junio.

Tal y como se anunció hace unos días, Terelu es uno de los fichajes estrella del nuevo magazine de Jordi González en TVE, 'La Plaza', que se estrena este miércoles 27 con la firme intención de plantar cara a dos pesos pesados de la pequeña pantalla: Ana Rosa Quintana y su 'TardeAR' en Telecinco, y Sonsoles Ónega y su 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3.

Por tanto, quedan unas horas para que la hija de María Teresa Campos vuelva al trabajo tras la muerte de uno de los grandes pilares de su vida, siguiendo los pasos de su hija Alejandra Rubio -que regresó a 'Así es la vida' dos días después de dar su último adiós a su abuela- y de su hermana Carmen Borrego, que hace una semana debutaba como colaboradora en el mismo programa que su sobrina.

Una esperadísima reaparición sobre la que Terelu se ha pronunciado en redes sociales, confesando que no sabe cómo afrontará este momento y revelando que, a pesar de que sabe que retomar sus compromisos profesionales es lo mejor que puede hacer en este trance tan doloroso, no puede evitar sentirse "rota por dentro".

"Mañana vuelvo a la casa que me vio nacer. Allí tuve la oportunidad de trabajar con los más grandes, Jesús Hermida y mi madre" ha escrito en Instagram. "Aún no sé cómo lo voy a poder gestionar,pero sé que debo hacerlo porque ella estaría muy contenta de mi vuelta a TVE y al trabajo tan necesario para mantener tu mente ocupada cuando estás rota por dentro" ha reconocido, pidiendo a sus seguidores algo muy especial: "Espero que me acompañéis en mi regreso".

Una vuelta al trabajo en la que Terelu se convertirá en la gran protagonista el estreno de 'La Plaza', donde concederá su primera entrevista tras la muerte de María Teresa y revelará cómo ha vivido las últimas semanas y cómo afronta el futuro tras perder a su madre, en la que estaba completamente volcada desde que la icónica presentadora sufrió un importante deterioro cognitivo hace aproximadamente un año.