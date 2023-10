Terelu Campos responde con un portazo a las preguntas sobre Edmundo Arrocet

MADRID, 5 (CHANCE)

A pesar de que su noviazgo con María Teresa Campos terminó a finales de 2019, y no tuvo ningún tipo de relación o contacto con ella en los últimos años de su vida, Edmundo Arrocet no ha dudado en conceder una exclusiva a la revista 'Diez minutos' tras el fallecimiento de la presentadora hace justo un mes.

Una entrevista en la que el humorista desvela que la malagueña quiso casarse con él para que le quedase una pensión si le sucedía algo, y en la que defendiéndose de las acusaciones de 'mantenido' e 'infiel', carga contra las hijas de María Teresa, dejando entrever que no se preocupaban por su madre: "En seis años Terelu fue a su casa unas diez veces, y Carmen ni eso" ha afirmado.

Además, Bigote asegura que la "gran pena" de la comunicadora fue que "dedicó vida y esfuerzo en hacer una casa para ella y para sus hijas y esa casa estaba siempre vacía. Mientras su hija estaba pagando alquiler en otras partes. Eso le dolía mucho a Teresita".

Dardos a los que Terelu ha evitado contestar en su reaparición este miércoles en 'La Plaza' de TVE. "No quiero alimentar que esta persona se refugie en cualquier afirmación que yo haga para seguir hablando. Esta persona que no forma parte de mi vida desde hace cuatro años y a partir de ahí, lo que diga allá él con su conciencia. Siempre ha reivindicado que es un grandísimo artista y como tal, a mí me gustaría que hablase de su arte" ha zanjado.

Este jueves, Terelu ha salido a primera hora de su domicilio para cumplir con sus compromisos profesionales y sin disimular su enfado ha respondido con un sonoro portazo a las preguntas relacionadas con Edmundo.