El temor a AstraZeneca no detiene la vacunación: Reino Unido combate los ataques a la farmacéutica

La vacuna de AstraZeneca ha estado en boca de todos durante las últimas semanas, después de que varios países de la Unión Europea hayan optado por cancelar su inoculación: Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Irlanda, España, Bulgaria, Dinamarca, Noruega e Islandia, a las que hace unos días se sumó también nuestro país. Por su parte, Austria, Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo han retirado un lote específico tras detectar varios casos de trombosis.

AstraZeneca ha suscitado muchas dudas, pero especialmente ha levantado miedo entre los ciudadanos e incertidumbre entre todas aquellas personas que ya han recibido la primera dosis con el temor a qué va a ocurrir con la segunda. Tanto es así, que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha insistido por su parte en que no hay evidencias que puedan vincular la aparición de estos trombos con la inoculación de la vacuna de AstraZeneca y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aseguró el pasado martes que estaba "firmemente convencida" de que los beneficios de la vacuna eran mucho mayores que los riesgos de la misma. De hecho, y en la línea de lo que había defendido la OMS, se reiteró que todavía "no hay pruebas" de que la vacuna causara los coágulos.

EFE/Joe Giddens/ArchivoEFEI0023

Una polémica que nunca se ha apagado y que incluso se ha avivado aún más cuando este miércoles, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha salido en defensa de la vacuna desarrollada conjuntamente por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca y ha asegurado que él mismo se vacunará con ella. De hecho, desde Reino Unidohan insistido en que la vacuna es segura. Se sabe que, por el momento, ya han recibido la vacuna de AstraZeneca en torno a 17 millones de personas en Reino Unido y la Unión Europea, cuando a nivel global la cifra podría ser incluso mayor, y los casos de trombosis han sido muy pocos si se compara con esa cifra general. Por lo tanto, ¿es lógico el miedo que existe hacia la inoculación con la vacuna británica?

La vacunación en Reino Unido: Johnson se va a inocular con AstraZeneca

En Reino Unido se han vacunado ya casi 25 millones de personas, de los que 11 millones han recibido la vacuna de AstraZeneca, y por el momento no se han planteado suspender la administración de su vacuna. A día de hoy hay tres casos de trombosis en estudio en el país. De hecho, casi la mitad de la población ya ha recibido alguna dosis de la vacuna. Tanto es así, que desde Reino Unido están considerando la decisión de suspender su la administración de la vacuna de AZ en diversos países de Europa al considerarlo un ataque directo contra el país.

Es más, para defenderse de estos 'ataques', desde Reino Unido han presumido de su curva de contagios, que tras varias semanas de récords históricos de fallecidos y contagios, comienza a descender de forma paulatina, y la han comparado además con la curva de Alemania o Francia, que a su juicio siguen ascendiendo.

EFE/EPA/LUONG THAI LINHLUONG THAI LINH

Como ya hemos venido diciendo, se estima que un total de 17 millones personas de Reino Unido y la Unión Europa han recibido ya una dosis de la vacuna y tan solo se han reportado 37 casos de trombos hasta hasta la semana pasada (un 0,0002 por ciento), según los datos que ha hecho públicos recientemente la farmacéutica. Por su parte, los científicos aseguran que el miedo que existe hacia AstraZeneca está completamente injustificado. Es más, uno de los responsables de la Agencia Británica Reguladora de Medicamentos, Anthony Harden, ha asegurado que "no hay una diferencia demostrable en el número de trombos" desde que se empezó a administrar la vacuna.

Los países que continúan administrando la vacuna

A pesar de la gran polémica que se ha generado y la incertidumbre de muchos países, hay otras potencias que han decidido continuar administrando las dosis de AstraZeneca que han adquirido. En Europa son Reino Unido y Grecia. Fuera de nuestro contienente, son Tailandia, Australia, Vietnam, Canadá, Honduras, México, Argentina, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Brasil, Nicaragua y algunas islas del Caribe siguen confiando en la efectividad de la misma.

Por su parte, Israel, que durante varias semanas fue el ejemplo mundial a seguir por su estrategia masiva, ha asegurado que no va a detener la inoculación de AstraZeneca en el país. No obstante, no son todos los territorios que aún siguen aferrándose a la vacuna y no se han planteado suspender su uso.

EFE/EPA/LUONG THAI LINHLUONG THAI LINH

Los síntomas de AstraZeneca

Desde hace varias semanas, diversos profesionales de los sectores prioritarios que han recibido la vacuna de AstraZeneca han padecido diversos efectos secundarios. Los efectos habituales son malestar general, dolor de cabeza, escalofríos, dolores articulares e incluso fiebre, que generalmente son transitorios. Para los expertos, en cualquier caso, son efectos secundarios que no tienen "mayor importancia". Estos efectos secundarios suelen desaparecer pasadas las 24 horas desde su inoculación y los científicos piden tranquilidad, alegando que todas las vacunas que se están administrando en España y en la Unión Europea están aprobadas y reguladas por los organismos correspondientes y su eficacia es similar.

¿Qué significa, por lo tanto, suspender la administración de AstraZeneca? España ha recibido, hasta el momento, 1.700.500 dosis de la vacuna de AZ y Oxford, de las que se han administrado más de la mitad (975.661). Esto supone que quedan más de 720.000 dosis de la compañía disponibles que no se van a inyectar hasta que el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacoviligancia de la EMA haga público su informe detallado de los casos de trombosis que se han registrado en Europa.