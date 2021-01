Sudafricana, británica, brasileña: ¿qué variantes del covid hay y en qué se diferencian?

Este jueves conocíamos que aterrizaba en Vigo la variante sudafricana de la covid-19 en España, al confirmarse un caso. Se trata de un trabajador de 30 años del sector naval que viajó a aquel país por cuestiones de trabajo. El servicio de Medicina Preventiva del área sanitaria de Vigo procedió a la secuenciación del virus en los laboratorios de microbiología del hospital Meixoeiro y el pasado día 5 se confirmó la presencia de esta cepa y se comunicó al registro internacional GISAID.

Esta nueva variante se denomina 501Y.V2 por la mutación N501Y. En el documento de información científico-técnica elaborado por el CCAES indican que se "desplazó al resto de variantes circulando en Sudáfrica desde el mes de noviembre". Más del 80% de casos detectados en algunas zonas de Sudáfrica son de esta variante. La aparición de nuevas cepas como la sudafricana, no es algo raro pues los virus mutan constantemente.

Sin embargo, la covid-19 va acumulando características determinadas y esto hace que se produzcan similitudes/diferencias respecto al coronavirus "estándar".

¿SON MÁS MORTÍFERAS?

En el caso de la mutación sudafricana y británica, ambas sufren un cambio que afecta a la proteína espicular (en términos coloquiales, a sus 'pinchos' exteriores) que cumplen una labor clave en el proceso en el que el virus infecta una célula. Además, en estas variantes se produce una mayor transmisibilidad, presentan un número elevado de mutaciones y han evolucionado por caminos distintos. La sintomatología es también prácticamente igual a la covid-19 convencional. Tos, fatiga, dolor de garganta y dolor muscular aparecen de igual forma. Las mismas características presenta, asimismo, la variante brasileña.

Los expertos también indican que el hecho de ambas hayan prevalecido o ganado terrero en aquellos escenarios de alta circulación de la covid-19, demuestra que tienen una ventaja de adaptación respecto a otras.

No obstante, eso no significa que sean más letales respecto a otras. Los primeros análisis llevados a cabo en Sudáfrica y UK afirman que aún "no hay información suficiente como para afirmar que estas nuevas cepas puedan afectar a la gravedad o a la letalidad de la enfermedad". Ahora, son más fáciles de contraer por su mayor transmisibilidad y eso hace que el virus se expanda más rápido con todo lo que ello conlleva (más muertes, hospitalizaciones...).

A corto plazo, no está previsto que las variantes que están surgiendo tengan un impacto en la vacunación mundial. Un ejemplo de ello es lo que ha publicado la prestigiosa revista Science. Según esta publicación, la vacuna de Pfizer/BioNTech contra la covid-19 es en gran medida eficaz contra la variante británica del coronavirus SARS-CoV-2, según un estudio que publican a partir del análisis de sueros de 40 pacientes.

En este trabajo, realizado por los laboratorios responsables de la vacuna, se ha evaluado la capacidad de esta para neutralizar la variante vírica B.1.1.7 (aparecida en Gran Bretaña), y los investigadores aseguran no haber encontrado pérdida de protección inmunitaria en comparación con la de la original de referencia (Wuhan).

Tres variantes que, como podemos analizar y valorar, manifiestan una mayor transmisibilidad y resistencia a los anticuerpos. Veremos con el paso del tiempo si afectan en mayor o menor medida que el SARS-Cov-2 en más aspectos que los indicados.