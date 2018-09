Sólo el 17% de los españoles hace la compra de alimentación en el super online

Los que más compran por internet son los españoles de entre 24 y 34 años, que elevan la cifra hasta el 23%. Pero sin duda un grupo que está a la cabeza en esto de la compra por internet, son las familias numerosas. Este estudio ha detectado que el 34% de los hogares con cinco hijos o más, recurren a la página online de los supermercados para su compra.

Este estudio de la consultora The Cocktail se revela también qué, cómo y porqué compramos o no compramos con el carrito virtual. Los frescos están fuera de la cesta, junto con los huevos, congelados y lácteos. Al parecer el consumidor tiene sus prejuicios a la hora de comprar estos productos porque no tiene confianza en que lleguen en perfecto estado o que no puede consultar la fecha de caducidad de lo que están comprando. Y es que uno de los frenos para este tipo de compra es delegar en que un desconocido elija el producto por nosotros.

Madrid y Barcelona son las comunidades autónomas con más presencia en este tipo de compra 30 y 22% respectivamente. Compran, resumiendo mucho, los que saben, los que pueden y los que lo necesitan. El poder adquisitivo, la edad y el tiempo son elementos fundamentales que analiza este estudio.

Lo normal es que quien compra alimentación online, es un habitual comprador de ocio, viajes, electrónica o vestuario y calzado. Hacen la compra mensual o quincenalmente y se gastan una media de 110 euros. Uno de los datos más llamativos y nuevos es que este tipo de compra por internet reduce la compra compulsiva hasta tres veces. La explicación es que los supermercados todavía no tienen la capacidad técnica de ofrecer ofertas como en la tienda física, ni llamadas de atención a comprar lo que no sea necesario. Adiós al capricho.

¿Y por qué no compramos más?

Los motivos son variados pero principalmente desconfiamos del criterio que las empresas utilizan para prestar el servicio. El cliente además lo percibe como algo que requiere mayor esfuerzo. A las mujeres por ejemplo, les preocupa más los gastos de envío y el trato al que son sometidos los productos. Sin embargo, a los hombres les preocupa los tiempos de entrega. Otra preocupación es que te obliga a estar en casa en un rango de horario para recibir la compra.

José Luís Antolín, es uno de los autores del estudio y asegura que “entre los que habitualmente compran online se percibe que todos esos mitos se caen cuando se comienza a comprar de manera habitual”.

Los frescos están ausentes de nueve de cada diez cestas de la compra. La Razón para los autores del estudio, es que “depende del tipo de fresco. Para huevos, lácteos y congelados son razones ligadas al delivery. Por otro lado, las carnes, pescados, frutas y verduras los motivos están ligados a la búsqueda y selección. “ Y recuerdan que “Ninguno de los principales agentes del sector ha logrado revertir esta situación.

En cuanto a empresas de supermercados, Amazon acapara una cuota del 14%, superado por Mercadona y Carrefour con una cuota de 22 y 17% respectivamente. El Corte Inglés cuadruplica su cuota online y Carrefour tiene también mayor cuota online que en tienda ( 17% vs. 14%).