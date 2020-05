Lastra se erige como "protectora de los madrileños" y hace un anuncio que no gustará a Illa

Adriana Lastra está ganando un protagonismo que no había tenido hasta ahora a lo largo de la crisis del coronavirus que vive nuestro país. El pasado miércoles en el Congreso, durante el pleno en el que se aprobó la extensión del estado de alarma, fue una de las voces que más ruido generó en sus ataques a Casado y al PP (sin olvidar el insulto que profirió a Teodoro García Egea, al que llamó "cacatúa"). No parece haber querido tomarse un descanso y en redes sociales ha comentado una de las últimas noticias de este viernes, sin darse cuenta de que su tuit, podría no gustar a su compañero de partido Salvador Illa.

Adriana Lastra y la salud de los madrileños

La política socialista ha escrito un mensaje en su perfil personal de Twitter en el que ha valorado, de forma indirecta una de las noticias que ha saltado en las últimas horas. La Comunidad de Madrid no pasará a la Fase 1 de la desescalada tras habérselo denegado el Ministerio de Sanidad, según ha podido saber la Agencia EFE. Aprovechando que las aguas están revueltas en la capital, Lastra no ha dudado en lanzar un dardo a la presidenta Díaz Ayuso y en erigirse como "protectora de los madrileños" y de su salud.

Madrid no puede pasar a la Fase 1. Estamos protegiendo la salud de los madrileños. #ProtegemosMadrid — Adriana Lastra (@Adrilastra) May 8, 2020

"Madrid no puede pasar a la Fase 1. Estamos protegiendo la salud de los madrileños", presumía, tras lo que ha compartido la etiqueta #ProtegemosMadrid. El protagonismo que ha asumido Lastra en su mensaje no ha dejado a las redes indiferentes, que le han recriminado el haberse incluido como parte del equipo que de alguna forma estaría "protegiendo la salud de los madrileños".

Al fin se va desvelando la lista de expertos del gobierno: https://t.co/sZ4HAX1Gvo — Toni Cantó ������ (@Tonicanto1) May 8, 2020

Un mensaje de Lastra que no gustará a Salvador Illa

Pero con el mensaje de Lastra ocurre algo más. Si bien ella decide estar presente en la toma de decisiones (sin saber de qué manera), lo cierto es que confirma, como ha adelantado la Agencia EFE para el resto de medios de comunicación, que la Comunidad de Madrid se quedará en la Fase 0 de la desescalada una semana más y no accederá a la siguiente fase.

Así ha sido como Adriana Lastra se ha adelantado a una comparecencia del ministro Salvador Illa que debería de haberse producido a las 18:30 y que se ha vuelto a retrasar.

Pablo Iglesias, el modelo de Lastra

Pero es que Lastra no es la primera política que se ha adelantado al anuncio de Illa. Así ha sido como el mismísmio Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, dejaba caer esta mañana de viernes que todo apuntaba a que Madrid no pasaría de fase. Iglesias aseguraba que "la gente esta escandalizada de que algunos pretendan ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como salvar vidas", ante la crítica de algunas comunidades a que Madrid proponga pasar a la fase 1 de la desescalada.

"Los números son evidentes", ha remarcado Iglesias, quien cree que todo el mundo sabe que hay al menos dos territorios que están siendo especialmente golpeados con el virus, Madrid y Barcelona. "Que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya pretendido hacer propaganda con algo tan serio como salvar vidas, creo que cuando llegue el momento los ciudadanos lo sabrán juzgar", ha opinado.

Díaz Ayuso contesta a la "exclusiva" de Iglesias

Sobre las palabras de Iglesias se ha pronunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien en una entrevista con Telecinco ha denunciado que el vicepresidente "no ha arrimado el hombro en ningún momento" y que no puede "dar lecciones de lo que es la lucha por la vida", porque "no tiene ni idea de cómo se han de aplicar" las políticas para conseguirlo.

El "uso de las instituciones" que hace Podemos demuestra, a juicio de Ayuso, que la idea de alcanzar un gran pacto por la reconstrucción es "una farsa", y ha recalcado que, si bien debe entenderse "con todos los grupos", ella será "fiel y leal" al "criterio de los ciudadanos" que la han puesto en su cargo.