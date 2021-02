Sin chirigotas ni fiestas de disfraces: un Martes de Carnaval atípico

Juan Cabrera lleva toda una vida dedicándose al diseño de trajes de Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. Él nos cuenta a COPE que no cobra por este trabajo pero sí la mayoría de personas que trabajan a su alrededor y que han notado como la ausencia de esta fiesta en este 2021 ha llegado a sus bolsillos. 'Es un trabajo en cadena del que viven buena parte del año bares, restaurantes hoteles... los turistas vienen todos los años y este no, claro. Todo está parado. Todo está parado. Es mucho el dinero que se mueve. Especialmente en el turismo. Hay mucha gente que se trasladaba a Canarias para disfrutar de los Carnavales'. En su caso conoce bien las importantes pérdidas que arrastra 'desde el que vende las telas hasta las costureras que cosen mis diseños. Viven de coser para una o dos agrupaciones. Una agrupación sola, una murga, puede tener unos 70 u 80 componentes. Son 70 u 80 disfraces que no han elaborado. Una costurera tiene dos o tres grupos, dos o tres agrupaciones'.

¿Cómo ha sido este último año para él? 'Mi taller está cerrado desde abril del año pasado. No se ha vuelto a abrir para nada y como yo están la mayoría de diseñadores y gente de la confección. Porque yo también confecciono pelucas, zapatos... todo lo que tiene que ver con la fantasía'. ¿Cómo va a ser la celebración de este Martes de Carnaval del 2021? Muy descafeinada, nos dice. 'Va a haber una gala pero va a ser más virtual. Sin público. No va a haber presencia de espectadores. Es un recorrido por lo que ha sido el Carnaval en sí en estos últimos años'.

Canarias cuenta tradicionalmente con una larga historia asociada a los Carnavales. Pero también la ciudad de Cádiz. Juan Diego ha sido presidente del colectivo de artesanos del Carnaval de Cádiz, una asociación que aglutina a varias empresas de escenografía, vestuario y maquillaje. 'Todas estas empresas hemos nacido al calor del Carnaval. A partir del 2000 el Carnaval empezó a tener mucha relevancia, a salir mucho en la tele. Las agrupaciones empezaron a invertir más en vestuario y escenografía. Llevamos 15 ó 20 años trabajando en esto.Hacíamos un muestrario por el que te llamaban aparte del Carnaval, en la Feria de Sevilla, el ayuntamiento de Málaga, congresos... estábamos todo el año trabajando. Para el Carnaval estábamos de septiembre a enero'. Como no podía ser de otra manera el COVID les ha afectado de lleno. 'Con la pandemia todo se cerró. Ahora hay empresas que se están dedicando a otra cosa. La gente se está buscando alternativas porque la actividad se ha parado totalmente. Con una pequeña ayuda se ha repartido el dinero entre las empresas que peor estaban y se han decorado algunos edificios en el interior de Cádiz'.

'Selu', por su parte, ha puesto letra a decenas de repertorios de chirigotas. Ha escrito algunas de las más conocidas de los últimos años. Él nos dice a COPE que 'lo está viviendo todo el mundo mal pero notablemente este año en Cádiz se nota que falta algo, se palpa en el ambiente. El año pasado ya lo recordamos con un poco de incertidumbre. Ya estaba el bicho por ahí pero el año que viene espero que retomemos y que si no estamos en el 100% al menos en la normalidad'. Le preguntamos por las letras que hubiera compuesto este año. Nos emplaza al siguiente pero nos dice que 'España es un caldo de cultivo. España en sí es una chirigota'.

CANARIAS, CÁDIZ... Y LOS DISFRACES

Las tiendas de disfraces también han notado que este año no está el mundo para celebraciones. El denominador común de todas ellas es el descenso en las ventas. Desde una de Madrid nos dicen que 'se ha notado sí, se ha notado. De un 70-75% de bajada en todas ellas. Para los colegios se ha vendido algo pero para adulto nada de nada'. Maty, por su parte, es propietaria de una de las tiendas de disfraces más famosas de Madrid. Ella eleva las ventas perdidas al 95%. 'De adulto no hemos vendido nada. Económicamente nos hace mucho daño pero al menos moralmente piensas que la gente está siendo responsable y no se dedica a hacer fiestas clandestinas. Tenemos puesta la esperanza en que San Isidro los colegios lo celebren'.

El año que viene el Martes de Carnaval se celebrará de forma presencial, si el COVID no lo impide, el 1 de marzo.