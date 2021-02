Fernando Simón definió como "canto al sol" la petición de Ayuso de prohibir vuelos desde Brasil o Sudáfrica

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aseguraba hace varias semanas que nuestro país estaba en el pico de la tercera ola. Además, decía que es probable que los datos se estabilicen o desciendan en las próximas semanas.

Una vez analizados los datos, un periodista le preguntaba sobre la petición que ha hecho Ayuso al Gobierno. La presidenta regional pedía al Gobierno central que suspenda las conexiones aéreas con Sudáfrica y Brasil tras la aparición de nuevas cepas de coronavirus detectadas en estos países.

"Las conexiones con Sudáfrica, no sé quién lo propone pero con Sudáfrica sería un canto al sol. En las últimas semanas no hemos recibido ni un vuelo de Sudáfrica", decía el epidemiólogo, dando a entender que no era necesario.

No obstante, de Brasil sí se han recibido vuelos. Así se escudaba Simón: "A todos se les exigía tener una PCR previa negativa y todos los viajeros que han venido de Brasil y tenían algún derecho a venir. Si no recuerdo mal creo que el 80% eran españoles que venían a España. Otro porcentaje importante del 20% eran ciudadanos con residencia en España y otro porcentaje ya pequeño eran personas que tenían derecho por alguna de las excepciones que hay hechas a las prohibiciones de vuelo.

Dos semanas después, España ha suspendido los vuelos desde Brasil y Sudáfrica para contener las nuevas variantes de covid. Se repite así el 'modus operandi' que realiza el Ejecutivo y el director del CCAES. Esto es: Ayuso propone algo, la critican por ello y poco después toman esta medida.

En esta ocasión, solo estarán permitidos los vuelos con ciudadanos españoles y andorranos o residentes en ambos países, así como con pasajeros en tránsito de un país que no forme parte del espacio Schengen y cuya escala en suelo español sea inferior a 24 horas y sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto.

Este lunes, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ya había adelantado que el Gobierno estudiaba la adopción de medidas para evitar la llegada de las nuevas cepas detectadas en otros países.

Esta es una de las medidas de Ayuso contra la covid-19 que ha creado escuela

Una de las primeras cosas que pidió Ayuso a Pedro Sánchez en una de sus ya tradicionales cartas fue realizar test a los viajeros que llegasen al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Se quería controlar a aquellas personas procedentes de los países donde el coronavirus supusiese un mayor riesgo a partir del 21 de junio (final del estado de alarma).

El Gobierno se negó a dar por válido el ruego de la presidenta madrileña. De hecho, Fernando Simón llegó a reconocer, en una de sus comparecencias, que no era muy “proclive” a esa realización de test en los aeropuertos. “Algún caso puede detectar, pero si la prueba está hecha una semana antes no implica que luego no estés infectado”, exponía sobre las PCR antes de coger un vuelo. Como pasaría lo mismo “con las PCR a la llegada”, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sentenció que “no podemos dar un peso excesivo a estas pruebas”.

En octubre, Ayuso solicitó la medida por carta una vez más, aunque en esa ocasión la destinataria de la misma fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Nada cambió... hasta noviembre, cuando se supo que el Gobierno, finalmente, iba a exigir una PCR negativa a los viajeros procedentes de países de riesgo.

La medida empezó a aplicarse el 23 de noviembre para alinearse “con los socios europeos”