Sigue estos pasos y aumenta tu energía cuando sales a correr

Correr aporta grandes beneficios a la salud. Cada vez más y más gente se aficiona al running y a correr, al menos, media hora al día. Para muchas personas se ha convertido en un hábito para mejorar la salud y nuestro estado físico, y es que, con correr 30 minutos, cinco veces a la semana, los resultados serán increíbles.

Antes de empezar a desarrollar cómo poder aumentar la resistencia y energía al correr, hay que decir que los beneficios que obtendremos no solo serán físicos, sino, también, mentales. Lo único que necesitas será ponerte tus zapatillas de running y salir a correr, además si realizas una fotografía cada vez que sales, notarás el cambio con el paso del tiempo.

La alimentación, muy importante

Para sentirte más enérgico, aguantar más y notar una evolución, comer bien es indispensable . En determinadas ocasiones tenemos ese antojo de bizcochos o galletas, es normal y somos humanos, pero reducir eso y quitarlo en la medida de lo posible de nuestra alimentación es uno de los puntos importantes para que correr, haga efecto en ti y sea mucho más ameno. Además, si te nutres bien y llevas una dieta equilibrada, el tiempo de recuperación será menor. Lo ideal es tomar un gramo de carbohidratos cada hora por cada kilo de peso corporal.





Hazlo rutina

La clave de todo será incorporarlo a nuestro día a día. Seguramente nos ha pasado que, hemos salido a correr muy motivados, y hasta pasadas dos semanas no volvemos a salir. La pereza muchas veces nos puede, pero hay que ser fuertes y saber llevar una rutina que te permita estar a gusto con ella , hacer ejercicio y que no sea un peso para ti. Debes entrenar de forma consistente y un entrenamiento regular te ayudará a construir una base aeróbica, aumentar la capacidad aeróbica y fortalecer los músculos. Una vez que empieces, no podrás parar.

Ponte objetivos

Puede que al principio salgamos a correr por simple gusto, un determinado tiempo y ya está, pero una vez hayamos salido varias veces a correr, los mismos minutos que siempre, intenta ponerte objetivos como por ejemplo, correr varios metros más en el mismo tiempo. Puedes añadir 5 o 10 minutos más a tu entrenamiento e ir subiendo ese tiempo una vez lo logres controlar y no te sientas muy fatigado. Recuerda también correr de una manera lenta y sostenible, si empezamos a correr demasiado rápido, nos cansaremos enseguida y no llegaremos al mínimo de nuestra carrera o entrenamiento.

Recupérate

Si cada vez te esfuerzas más en tus entrenamientos, más tiempo necesitarás para recuperarte después de cada sesión. Una buena recuperación consiste en estirar una vez finalizado el ejercicio, una buena dieta como ya hemos dicho y dormir las horas necesarias para recuperarnos completamente. Concentrarte en esto, te ayudará y mucho en alcanzar tus objetivos y salir a correr con más ganas que nunca en tu próximo entrenamiento.

Respira correctamente

El ritmo de tu respiración dependerá siempre de cómo de duro o fácil sea el ritmo que lleves. Deberás realizar una respiración profunda desde el estómago ya que es mejor para una toma más eficiente y máxima de oxígeno en comparación con la respiración superficial. Es una técnica mucho más eficiente ya que se sirve de toda la capacidad pulmonar, el aire que respiras llega también a la parte baja de los pulmones y permanece ahí durante más tiempo, con lo que aumentará la toma de oxígeno.