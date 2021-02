Siete de cada diez españoles ya piden llevarse las sobras de un restaurante

Son ya casi siete de cada diez los españoles que se llevan a casa la comida que sobra en el restaurante, una costumbre que hace apenas 20 años resultaba incómoda en nuestro país, aunque era más que habitual en el resto de Europa. “Se nos ha pasado el complejo de nuevos ricos” explica Emilio Sánchez profesor del EAE Bussines School. Esta sana costumbre se ha ido implantando, indica el profesor, “desde que el camarero nos ofrece llevarnos esos restos de comida”. Un gesto importantísimo que tiene un doble efecto positivo: "el restaurante reduce los costes de deshacerse de los residuos y estamos trabajando para alcanzar los objetivos de Naciones Unidas de desarrollo sostenible”.

Llevarnos las sobras de nuestra comida o cena en un restaurante es un gesto que ha venido para quedarse, pero ¿por qué hemos cambiado en nuestro país? David, un gallego de 40 años nos explica que lo hace porque le da pena que tiren la comida que sobra y porque llevándosela “me ahorro hacer una comida o una cena”. El profesor Sánchez nos explica ese cambio de mentalidad muy unido a la idea de cuidar el entorno. "Ahora la gente lo piensa de otra forma: no solo porque me reduce a mí el coste, hay una conciencia moral y real de que se están tirando comida que podrían alimentar a una gran parte de la humanidad que no tiene recursos”, asegura. Además, está la preocupación por la mejora del medio ambiente. "Sólo en la reducción de uso de amoniaco a partir de la fermentación de las carnes, ya estamos contribuyendo a posponer el cambio climático y reducir sus efectos”, explica.

No hay que perder de vista que los restaurantes, y en especial los clientes, son grandes generadores de residuos. De hecho, así lo señala el estudio publicado por el EAE Business School sobre “El problema del desperdicio de comida”, en el que se dice que en nuestro país generamos 433 kilos de residuos al año por persona.

La pandemia, explica el profesor, nos ha hecho recuperar viejas y buenas costumbres culinarias españolas, propias de esa economía circular que nos ayuda a mejorar nuestra economía y a echar una mano al medio ambiente: compramos más legumbre seca y “hubo una ultraacumulación de alimentos por el pánico que genera la incertidumbre, lo que nos llevó a volver a la comida de aprovechamiento muy típica de nuestra gastronomía. Porque, ¿qué fue la paella en un principio si no=. También, por su puesto, se ha afianzado nuestra costumbre de aprovechar la comida que nos sobra en el restaurante “y no solo por el ahorro económico, también por principios", señala el profesor Sanchez