La sexta extinción golpea de lleno a España: "El visón europeo cuenta con menos de 500 ejemplares en España"

"La gran oxidación", "la extinción ordovícica-silúrica", "la extinción devónica", "la extinción pérmica-triásica", "la extinción triásica-jurásica" y "la extinción cretácica-terciaria". Probablemente, salvó lo jurásica, no te suene ninguno de los anteriores sucesos. Todos se corresponden a momentos de la historia donde algún organismo, de mayor o menor tamaño, ha desaparecido de la faz de la Tierra. El caso del lince ibérico, uno de los más sonados en nuestro país, solo es la muestra de una gran cantidad de casos de especies amenazadas que, en su conjunto, dan lugar a la sexta extinción de la fauna mundial.

Con el cambio climático en un momento candente por sus bruscas consecuencias, muchos son los que ya empiezan a mirar, no solo su propio ombligo, sino lo que puede suceder a su alrededor. La importancia de la fauna y la flora, sumado a los cambios que estos ya están sufriendo, empieza a despertar un verdadero interés por conocer cual es la situación real y verídica que viven nuestros animales en España. Dentro de esto, el foco se posiciona en los animales menos comunes numéricamente hablando, es decir, en peligro de extinción o amenazados. La falta de interes de los organismos públicos y lo poco que se habla de ellos en los medios de comunicación genera una desinformación y un desconcierto entre los españoles: ¿Ya está bien el lince ibérico? ¿Realmente estamos ante otra extinción genérica? ¿Qué especies están peor? ¿Por qué pasa esto y que podemos hacer?

Todas estas y muchas más son preguntas que circulan por nuestras calles. Para hablar más en profundidad sobre este tema, Laura Moreno, licenciada en ciencias ambientales y representante del programa de especies amenazadas de WWF España, atiende a COPE despejando todas las dudas que rodean a la situación actual en España en cuanto a la extinción de animales y las medidas que se están llevando a cabo para frenar este suceso.

La gran biodiversidad española

"Sí, efectivamente. España es uno de los países con mayor diversidad biológica de la Unión Europea. Forma parte de uno de los 25 enclaves con mayor biodiversidad del mundo. Nuestro país, además, según algunas estimaciones, tenemos más de 85000 especies animales, además hongos y plantas. Estas cifras representan el 54% de las especies que habitan en Europa. Digamos que sí que vivimos en un lugar privilegiado en cuanto a la biodiversidad", responde Moreno al ser preguntada por la situación actual país respecto a su fauna, ratificando así la gran biodiversidad de la que disponemos.

Llegados al momento actual, siempre es importante echar la mirada atrás y observar la trayectoria de los sucesos. En lo relativo al caso español en lo referido a la fauna y su extinción, pese a la gran cantidad y variedad de especies que disponemos, resulta curioso la gran cantidad de voces que muestran su preocupación, no solo por lo que ya ha sucedido, sino por lo actual y lo que esta por llegar: "No son voces alarmistas. Desafortunadamente la situación, tanto en España como a nivel global, es muy alarmante. Estamos inmersos en la sexta extinción de especies y España no es una excepción. Muchas de nuestras especies en las últimas décadas han ido empeorando su situación y, salvo algunas excepciones de especies más emblemáticas en las que se han hecho más esfuerzos de conservación, en conjunto es que cada vez aumenta más el número de especies que entran en nuestros catálogos de especies amenazadas", expresa la ambientóloga poniendo en valor todas esas opiniones que afirman lo delicado de la situación en cuanto a especies animales.

"Tenemos como al menos 200 especies de vertebrados terrestres amenazados. Esto es por así decirlo el 45% de las especies de las que han sido evaluada su estado de conservación, que no son todas. Supone más del 20% de las especies de vertebrados presentes en nuestro país. Es decir, una de cada cinco especies de vertebrados en España y se encontraría bajo alguna categoría de amenaza. Si hablamos ya de las que están en peligro de extinción pues tenemos 126 especies de vertebrados incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas: 51 se encuentran en peligro de extinción y 75 en la categoría de vulnerable, que también son amenazadas, pero en una situación algo menos grave. Luego también tenemos especies que están en situación crítica que es una nueva categoría que se creó en España a partir de 2018 y que, ahora mismo, tiene 7 especies catalogadas. Digamos que sí que tenemos una proporción importante de especies amenazadas", explica Moreno haciendo una contextulización de todas las especies que actualmente se encuentran en situación de riesgo, además de desgranar dichos datos en función de las distintas escalas existentes en función de la gravedad.

¿Cuáles son las especies en mayor situación de riesgo?

Entrando ya en situación, la elevada cantidad de especies que se encuentran en situación de peligro resulta una lista demasiado esbelta. Por ello, focalizando la atención en los de máximo riesgo, la integrante de WWF expresa que "el visón europeo, el alcaudón chico, el urogallo cantábrico, la cerceta pardilla, la nacra y la náya (moluscos, uno de agua dulce y otro marino) y la Jara de Cartagena" son las especies que ahora mismo viven su momento más crítico en nuestro país . "Esas son las que están al borde de la extinción y que han necesitado tener una categoría especial para que haya más facilidad para invertir recursos y agilizar las actividades de conservación", añade Moreno. Asimismo, siguiendo poniendo nombre y apellidos a los protagonistas de esta triste historia, la experta resalta que "tenemos otras muchas especies más en peligro, algunas muy conocidas como el lince ibérico, el oso pardo o el águila imperial" . Todas estas serían algunos de los ejemplos de las más icónicas dentro de esas 126 especies que están incluidas en el catálogo.

La verdad que cuesta realizar una idea precisa de toda esta información sino se cuantifica. Por ello, la especialista explaya que "por ejemplo, la especie del visón europeo ahora mismo cuenta menos de 500 ejemplares en España", pero que, incluso esta cifra "la venimos arrastrando desde el año 2000 porque desde entonces no hay un censo a nivel nacional que cuente cómo está esta especie". "Entonces digamos que ya son muy poquitos ejemplares y además la pérdida población fue muy rápida en las últimas décadas. En poco tiempo pasó de más de 1000 ejemplares a menos de 500 y en esos cambios tan drásticos es cuando se ve el efecto de la de la gran amenaza que puede tener una especie ya que en muy poco tiempo se puede perder su población en este sentido", añade Moreno realizando una visión numérica de lo que sucede con la especie que corre mayor riesgo en nuestro país.

Durante los últimos 550 millones de años se han contabilizado cinco extinciones masivas de especies que acabaron con gran parte de la vida en la Tierra. Entonces, ¿estamos asistiendo, en la actualidad, a la sexta extinción?

La representante del programa de especies amenazadas de WWF España responde explicando que "a lo largo de la historia ha habido varias extinciones coincidiendo con eventos como la época de los dinosaurios que todos conocemos o por cambios climáticos extremos. Esta es la sexta extinción que de la que hablan los expertos y los científicos se trata de una extensión que ya no es por causas naturales o climáticas. Pero sobre todo es causada por el ser humano debido a la gran cantidad de presiones que ejercemos sobre la naturaleza. Estamos causando una pérdida de especies mucho más rápida de lo que tenía en condiciones naturales lo que se traduce en esa sexta extinción en la que estamos inmersos. Está pasando ahora en la actualidad".

Ante los problemas, soluciones. Cuando a una especie se registra como un animal en situación de riesgo, se sucede el momento de llevar a cabo una serie de protocolos y medidas que permitan la recuperación de la misma, intentando evitar así su extinción: "Nuestra normativa lo que nos exige es que, cuando hay una especie que está amenazada, deberían aprobarse estrategias de conservación para aquellas especies que estén en más de una comunidad autónoma o planes de recuperación o de conservación por parte de las comunidades autónomas que tienen presencia de estas especies. Esa es la principal actuación: aprobar unos planes que deben tener unos objetivos que deben tener unas medidas de conservación, un presupuesto y un cronograma de actuaciones".

Pese a que las normas están claras, su desarrollo no es tan sencillo o, al menos, no se lleve a cabo del modo en el que esta previsto y se debería. Es por esto que "de todas las especies que están amenazadas, tan solo existen 177 planes ahora mismo aprobados y 12 estrategias". "Esto quiere decir que realmente solo se han aprobado un 11 % de los planes que exige la normativa. Es decir, tenemos muchas especies que están amenazadas y que realmente no tienen ningún plan de actuación y ni ninguna previsión más allá de a lo mejor estar incluidas en una lista de especies amenazadas. Esto es bastante problemático porque al final pues no deja de ser pues es una falta de actuación o de interés por parte de las administraciones que están obligadas a actuar. Según nuestro análisis, tendría que haber muchísimo mayor esfuerzo, primero en aprobar estas estrategias a nivel nacional cuando sean especies que abarquen todo el territorio o más de un territorio. y a nivel de las comunidades autónomas. También para los espacios protegidos que se declaran que acaban siendo como espacios protegidos sobre el papel, pero luego no con unas actuaciones y un presupuesto", agrega la especialista manifestando así la mala gestión llevada a cabo para intentar solventar este problema.

El caso del lince ibérico, ¿mitificado o realidad?

Intentando ser positivos,es necesario hablar del ejemplo del lince ibérico: "Fue una especie que durante cierto tiempo estuvo muy amenazada, al borde de la extinción. Había menos de 100 ejemplares a principios de este siglo y ahora estamos hablando de que es uno de los pocos ejemplos en los que hay éxitos de conservación de los que se pueden estar orgullosos porque a día de hoy pues ahí estamos cerca de los 1400 ejemplares. Todavía la especie no está recuperada, de hecho, tenemos tienen que pasar varias décadas para que para que lo esté, teniendo que aumentar la población. Pese a ello, es uno de los pocos ejemplos de exitoso de una especie que estaba a punto de desaparecer y que parece que ahora está empezando a remontar", explica Moreno manifestando así la necesidad de llevar a cabo estos protocolos ya que realmente funcionan. Asimismo, con sus declaraciones demuestra que el lince no se mitificó, sino que la realidad dicta que tuvo momentos muy críticos.

Otra de las claves para poder frenar este tipo de situaciones es identificar las causas, es decir, su origen. Tal y como enuncia la ambientóloga, "las principales son la pérdida y la degradación del hábitat, ya que es lo que más les afecta a las especies y la causa que afecta a un mayor número de especies". Pero la cosa no queda ahí ya que "también está la sobreexplotación, si son recursos pesqueros, por ejemplo, o especies objeto de cualquier tipo de explotación". Pero la lista no acaba ahí, sino que "otra de las grandes amenazas son las especies invasoras y las enfermedades emergentes que lo propagamos nosotros, el ser humano, tanto accidental como voluntariamente". Por último, es necesario resaltar que "también están la contaminación y el cambio climático". Todas ellas completarían las principales cinco grandes causas de pérdida de biodiversidad.

El futuro de las especies está en nuestra manos

Llegados a este punto, es posible que te replantees que puedes hacer tú como persona individual, viendo que una gran parte de la influencia sobre el ámbito parte de los organismos públicos. Lo primero de todo, es tener concienciación del problema. En este sentido, ante el evidente pesimismo en lo relativo al mal uso del poder de la instituciones en este tema, Moreno se encuentra esperanzada con lo que ve por las calles: "La concienciación y la sensibilización ha aumentado en este aspecto, pero es cierto que sí que se puede decir que, con otras problemáticas, como el cambio climático, sí que está viendo cada vez más conciencia, sobre todo en los jóvenes. Pero la verdad es que, a nivel de biodiversidad, todavía queda mucho por hacer. Todavía la ciudadanía y las instituciones son un conjunto que no es consciente del impacto que tenemos en la biodiversidad y de la importancia de conservarla".

Una vez visto lo sucedido en el pasado y lo que vivimos en este precio momento, en lo relativo a las especies amenazadas, y en peligro de extinción, parece lógico replantearse que sucederá en un futuro próximo: "Las previsiones en cuanto a los escenarios de cambio climático en España son muy, no solo en España sino a nivel global. Según los científicos el 25% de las especies del planeta podría desaparecer en las próximas décadas si el cambio climático persiste y si no hacemos cambios drásticos. Esto también va a depender de como actuemos en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global que estás producen. Pero se podrían llegar a perder de entre medio millón y un millón de especies animales y plantas en la próxima década en las próximas décadas", responde la ambientóloga dando a entender que la situación es de todo menos esperanzadora.