Estas son las especies invasoras que amenazan España

Las especies exóticas invasoras (EEI) son un problema actual que tenemos que abordar. En España contamos con unas 185 especies que han llegado a nuestro país y están causando un grave efecto sobre nuestros ecosistemas. El portavoz de 'Ecologistas en Acción', Theo Oberhuver le ha comentado a Cope.es que seguramente haya muchas más que no aparecen en el catálogo oficial. "Es muy difícil concretar un número de especies invasoras", dice. Además, hay que tener en cuenta que esto va por áreas geográficas.

¿Cómo han llegado las especies invasoras?

Hay regiones como Canarias que, por su gran diversidad de flora, tienen más especies de este tipo invasoras. Esto genera altos impactos. También hay especies que, en las islas de nuestro país pueden ser invasoras y, sin embargo, no serlo en el resto de la Península. La pregunta que nos hacemos entonces es ¿Cómo es posible que hayan llegado estas especies hasta España? Pues de diversas maneras. Oberhuver explica que puede haber sido por:

Han llegado con el comercio . Un claro ejemplo es la importación de las palmeras . Hubo un tiempo en el que se pusieron de moda y en todas las urbanizaciones y parques que se creaban nuevos se plantaban palmeras. Con esta especie vegetal llegaron también algunas animales, como el insecto picudo rojo.

, en el caso de la flora invasora. Caza y pesca. Se traen ejemplares de otras zonas del mundo y se liberan para ser pescadas o cazadas. Pero terminan generando impactos importantes. Es el caso de los faisanes, colibrí de California, trucha arcoíris y carpa común.

Algunas de las especies que amenazan la biodiversidad española son:

Rana Toro: se considera peligrosa, puesto que aporta multitud de enfermedades y parásitos a las especies autóctonas. Se encuentra en el Delta del Ebro

Siluro : esta especie de pez fue introducida para la pesca deportiva. Sin embargo, se está dedicando a alimentarse de nuestros peces, ranas, roedores y hasta patos.

: es originario de Asia y se sabe que se introdujo en los neumáticos de un vehículo. Este animal es peligroso para la salud, puesto que transmite enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla. Cangrejo rojo: se introdujo por parte de los pescadores, puesto que había una alta demanda de su consumo. Sin embargo, se alimenta de peces y reptiles, así como las algas.

"Se deben tomar medidas no letales"

En cuanto a las soluciones que se plantean para solucionar este problema, "lo primero que hay que hacer es tomar medidas para evitar que sigan llegando", comenta el experto. Hay que resaltar que esto se está intentando, pero no se ha logrado en muchos casos. "Es esencial tener medidas de control, asegurarse de que no se usan como mascotas", apunta Oberhuver. Para ello, dice que se requiere de una normativa eficaz, pero sobre todo de una gran vigilancia.

Por ejemplo, se debe controlar que las tiendas de animales no continúen con la venta de estas especies invasoras. Theo Oberhuver confirma que esto no es un proceso sencillo, "pero lo que bno tiene sentido es tomar medidas drásticas sin haber asegurado que no se van a seguir soltando". En ocasiones se ha visto cómo esto no se hace y se recurre a matar a los animales, como ocurrió con las cotorras argentinas en Madrid.



"En Ecologistas en Acción buscamos utilizar medidas no letales", cuenta el experto. Afirma que lo que ha ocurrido con las medidas que tomó el Ayuntamiento de Madrid no fue la más acertada, ya que en las zonas de los alrededores sigue habiendo ejemplares de esta especie, por lo que volverán a la ciudad de Madrid, a través de un "efecto llamada", para repoblar. Reconoce que las soluciones son muy difíciles de adoptar, pero eso no quita que "las medidas en Madrid se tomaron demasiado tarde", concluye.