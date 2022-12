El secreto que hay detrás de esta carta de póker y que pocos son capaces de ver

Ahora que llegan la época de Navidad, la reunión con los familiares y los amigos se suceden una detrás de otra. Durante estas citas, es habitual que después de cada comida o cena, aparezcan los juegos de mesa y las cartas como divertimento. Es habitual que recurramos a los juegos habituales, los cuales creemos que conocemos al detalle y, sin embargo, siempre pueden llegar a sorprendernos.

Si esta Navidad juegas con las cartas de póker, debes prestar atención a este detalle que a muchas personas les pasa desapercibido. Aunque en todas las casas suele haber, principalmente, baraja española, no es difícil encontrar la francesa, típica para juegos como el póker o para trucos de magia. Si caen en tus manos, podrás percatarte de esta curiosa imagen.

Lo ha advertido un usuario de Twitter, que tenía el ocho de diamantes en sus manos. El espacio entre los diamantes forman el propio número de la carta, el ocho. Ya sea casualidad o por un diseño intencionado, la curiosa imagen que se forma ha desatado los me gusta y las contestaciones. Tanto, que ese mensaje se ha vuelto viral en la red social del pájaro azul.

How old were you when you realized there is an 8 in the middle of the 8 of diamonds card ♦?? pic.twitter.com/krf0meoMt1