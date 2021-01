Santiago Segura se moja tras ver llorar a Juan Muñoz y disculparse por sus ataques a José Mota

El conocido humorista y director de cine, Santiago Segura, se ha mojado este sábado en la pelea entre el que fuera el dúo cómico ‘Cruz y Raya’, José Mota y Juan Muñoz. Y es que este último ha publicado un vídeo este sábado en el que explica los motivos que le llevaron esta semana a atacar drásticamente a su ex compañero, de que aseguraba que es una “mala persona”, después de muchos años separados en el mundo del entretenimiento.

Concretamente, Juan Muñoz aseguraba esta semana en una entrevista para la revista ‘Semana’ que ya no podía “aguantar más”, y que había “callado muchos años”. “Ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes”, criticaba en el medio del corazón.

“Quiero que la gente se entere de lo mala persona que es. No tiene ni la mitad de dignidad que yo”, clamaba Juan Muñoz contra el que fuera su amigo y compañero en el legendario programa de Televisión Española. “Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama”.

Juan Muñoz pide perdón

Ahora, en un vídeo compartido a través de las redes sociales, Juan Muñoz explicaba los motivos que le llevaron a atacar a Mota en Semana y le ha pedido públicamente disculpas: “Estoy para pedir públicamente disculpas a José Mota y su familia por unas declaraciones tan desafortunadas y tan crueles que hice en la prensa en los últimos días y que él no se merece”, comentaba en un vídeo muy personal de Twitter.

“Yo esperaba que él me hubiese dado un abrazo tras el fallecimiento de mi madre, aunque su mujer me mandó el pésame por Whatsapp, eso me dolió mucho, y se juntó con el dolor de la primera Nochevieja con mi madre”, aseguraba Muñoz al borde de las lágrimas. “Con unas copillas de más, me preguntó un periodista y empecé a decir disparates que Jose no se merece, y me parece una bellísima persona”, concluía entre ojos rojos.

No es fácil disculparse, admitir errores, pedir perdón... @CruzyrayaJuan este gesto te honra.@JoseMotatv es una persona excepcional y todo esto no tenía ningún sentido. pic.twitter.com/BhNfdqrfln — Santiago Segura (@SSantiagosegura) January 9, 2021

Santiago Segura se moja sobre la polémica de ‘Cruz y Raya’

Por su parte, el actor y director de ‘Padre no hay más que uno’, Santiago Segura, ha acudido a las redes sociales para hablar por primera vez del conflicto entre ambos humoristas. Lo ha hecho a través de las redes sociales, donde escribía: “No es fácil disculparse, admitir errores, pedir perdón... Juan, este gesto te honra. José Mota es una persona excepcional y todo esto no tenía ningún sentido.”

Y es que precisamente José Mota y Santiago Segura han trabajado juntos en varias ocasiones. No sólo han aparecido de la mano en el especial de Nochevieja habitual del cómico manchego, sino que se conocen desde que pusieron voz a los personajes de ‘Mostruos SA’ de Pixar, mientras que han repetido en ‘Angry Birds’, o en el proyecto ‘El sentido del humor’ junto a Florentino Fernández.