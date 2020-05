Sanidad rechaza de nuevo que Madrid pase a la fase 1 "tras una discusión importante"

El Ministerio de Sanidad ha rechazado por segunda vez que la Comunidad de Madrid pase a la fase 1 de la desescalada, aunque podrá poner en marcha "algunas medidas" de alivio, según ha informado en rueda de prensa el director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón, este viernes.

El director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho sobre Madrid que ha habido una "discusión importante" con la Comunidad pero se ha decidido que no avance de fase a pesar de haber hecho "progresos".

La Comunidad de Madrid no va a pasar a la fase 1 de desconfinamiento como tampoco el área metropolitana de Barcelona, mientras que sí lo harán por completo la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, que lo habían hecho parcialmente la semana pasada.

En cuanto a Castilla y León, han avanzado 42 zonas sanitarias que se suman a las 26 que estaban ya en esta fase 1 desde el viernes anterior. La isla de Formentera, en Baleares, pasa a Fase II, al igual que Hierro, La Gomera, y la Graciosa en Canarias

El levantamiento parcial de restricciones, que encajaría dentro de la idea del titular de Sanidad de hacer una desescalada "asimétrica y flexible", choca con la resistencia del gobierno de Madrid, que pide el paso de todo el territorio de la comunidad directamente a la fase 1 y sin pasos intermedios.

SIMÓN, SOBRE MADRID: "TENEMOS QUE SER PRUDENTES"

Fernando Simón ha justificado en la "prudencia" la decisión de mantener a la Comunidad de Madrid en la fase 0 de la desescalada pese a que su evolución es "muy favorable". Simón, ha reconocido que ha habido una "discusión importante" con la Comunidad pero se ha decidido que no avance de fase: "Han hecho un trabajo excelente, pero tiene unas características particulares". "Tenemos que ser prudentes", ha argumentado Simón para explicar la segunda negativa a conceder el paso de Madrid a la fase 1. "Aunque la evolución es muy favorable, sigue habiendo un numero importante de casos no detectados", ha asegurado.

Además, ha asegurado que la decisión se ha tomado por la necesidad de dar un margen adicional de tiempo para facilitar la adaptación asistencial, por la enorme movilidad de la población y el hecho de que "todavía hay muchos casos posibles que se tienen que controlar". No obstante, Simón ha mostrado su confianza en que la Comunidad de Madrid podrá entrar en fase 1 en breve. "No me cabe duda de que la evolución favorable y el esfuerzo que está haciendo hará que en muy poco tiempo Madrid estará con el resto", ha subrayado.

MEDIDAS DE ALIVIO DE LA FASE 0

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado cuáles serán las actividades que se permitirán a partir del próximo lunes en los lugares que permanecerán en fase cero, que suponen el 30 por ciento de la población. Se trata de la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y el Bajo Montseny, además de diversas zonas de Castilla y León, que añaden a las actividades que ya estaban permitidas las siguientes:

.- Apertura del comercio minorista y los servicios sin cita previa, pero preservando horarios especiales para las personas mayores.

.- Se reactiva de manera progresiva la atención de los Servicios Sociales.

.- Se permitirá la desinfección de centros educativos y universidades y el trabajo administrativo.

.- La reapertura de centros de investigación científico técnicos que cerraron con el decreto de alarma.

.- Préstamo de libros en bibliotecas con condiciones de higiene y las visitas a museos a un tercio de los aforos.

.- Se podrán abrir los centros de alto rendimiento deportivo con las medidas de higiene adecuadas.

.- Se permiten los velatorios con hasta 10 personas, con distanciamiento personal.

.- Se abrirán los lugares de culto pero para un tercio del aforo.

FASE 1.

El ministro también ha detallado las medidas que permitirán para las comunidades o áreas sanitarias que están o pasan a la fase uno.

.- Se permitirán actividades de caza y pesca.

.- Los locales de más de 400 metros podrán abrir delimitando el espacio de atención al público a esa medida, cumpliendo con una serie de requisitos que se especificarán.

.- Que las comunidades autónomas determinen la apertura de los centros de día para garantizar la prestación del catálogo de servicios o que valoren si es mejor prestarlo de otra forma. Todo ello en función de la situación sanitaria.

FASE 2.

Además, Salvador Illa ha expuesto algunas de las actividades que se podrán realizar en Formentera y en las tres islas de Canarias que pasan a la fase 2. Estas actividades se detallarán en las órdenes ministeriales que se publicarán mañana.

.- No habrá limitación en la apertura de superficies comerciales.

.- Se permite la apertura de todos los centros comerciales.

.- Se podrán celebrar bodas bajo ciertas condiciones y los velatorios con hasta 15 personas en espacios cerrados y 25 en espacios abiertos.