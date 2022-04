La sanidad privada teme verse arrastrada por el deterioro de la pública

El presidente de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), Juan Abarca, ha señalado hoy que el deterioro de la sanidad pública "está arrastrando a la sanidad privada".

Abarca ha hecho esta valoración en la presentación del Informe anual "Sanidad privada, aportando valor", en un desayuno de prensa junto a la directora general de la Fundación, Marta Villanueva, y el secretario general, Ángel de Benito.

En su intervención, en la que ha analizado el sistema sanitario español, Abarca ha mostrado su preocupación "por la deriva del sistema sanitario público después de la pandemia", y ha reprochado a las autoridades sanitarias que no reaccionen ante las señales de alarma que se observan.

Como ejemplo, ha referido que ante las deficiencias y el difícil acceso en la Atención Primaria, muchos usuarios están recurriendo al sector privado.

En este sentido, Marta Villanueva ha completado: "La Atención Primaria no da cumplimiento al acceso y los usuarios van a la privada. Es una sustitución que no le corresponde. Si la sanidad pública va mal, se desvirtúa el sentido de la sanidad privada, que no está para suplir las carencias de la pública. La privada es complementaria, no una alternativa".

"Nuestra preocupación -ha manifestado Abarca- es que no hay signo de mejora ni autocrítica en el sector sanitario público y este proceso de deterioro progresivo va a arrastrar al sector privado", ha advertido.

El presidente de la Fundación IDIS ha calificado de "ineficiente, burocratizado y sin flexibilidad" al sistema sanitario público y ha añadido que si la sanidad privada está creciendo al 6 % es porque "la sanidad pública no funciona. Si no se resuelven los problemas del sistema sanitario público, afectará al funcionamiento de la privada"

El Informe "Sanidad privada, aportando valor", que actualiza cada año la contribución del sector sanitario privado al sistema global, recoge que España cuenta con 9,8 millones de asegurados que, según los datos de la Fundación IDIS, generan un ahorro estimado, según el uso del seguro, de entre 5.679 millones de euros y 15.628.485 euros para el sistema público.

El 56 % de los hospitales y el 32 % de las camas son del sector sanitario privado. Estos centros realizan entre el 27 % y el 39 % de la actividad hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.

Cuatro de cada 10 intervenciones quirúrgicas se hacen en la sanidad privada, así como tres de cada 10 urgencias y tres de cada 10 altas, teniendo en cuenta parámetros como los conciertos sustitutorios y la red de utilización pública.

El gasto sanitario total en España supone el 9,1 % del Producto Interior Bruto (PIB), según datos de 2019, y sobre este dato, la sanidad privada representa el 29,4 por ciento del total, lo que se traduce en el 3,3 % del PIB.

Del gasto total de la sanidad pública, el 10 por ciento es gasto público que corresponde a la colaboración público-privada, ha señalado Marta Villanueva.

La sanidad privada da empleo a 266.219 profesionales sanitarios y trabajadores. EFE

jt/aam