Preocupación por la salud de Pitingo tras escribir desde el hospital: "Perdí el conocimiento"

El artista español Pitingo ha saltado a los medios en los últimos meses por sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y no se ha mordido la lengua a la hora de compartir su opinión sobre las acciones que se están llevando desde el Ejecutivo.

No obstante, esta vez ha sido noticia no por un nuevo dardo contra el Gobierno, sino por su estado de salud, que ha preocupado a todos sus seguidores.

Preocupación por el estado de salud de Pitingo

Tal y como ha hecho saber el artista, ha tenido que ser ingresado en el hospital después de un episodio en el que perdió el conocimiento, tal y como ha comunicado él mismo a través de su cuenta de Twitter.

"Buenos días, ayer me ingresaron malísimo, perdí hasta el conocimiento pues me deshidraté en 40 minutos", ha escrito el artista español. A continuación, ha querido matizar que "no es covid".





En último lugar, ha lamentado haberse perdido una de sus últimas promociones. "Una pena, porque hoy salía de promoción a Sevilla para el concierto del 13 de noviembre y se enterase toda Andalucía". No obstante, el artista ha dejado caer que las previsiones de su mejoría son buenas y ha asegurado, seguidamente, que "el concierto saldrá genial, tranquilos". De esta forma,Pitingo no tiene ninguna duda de que el evento podrá celebrarse con total normalidad.

En la imagen que él mismo ha compartido, se le puede ver postrado en la cama de un hospital con el rostro visiblemente cansado. No obstante, con el pulgar en alto, el cantante español hacía el gestor de "OK" a todos sus seguidores con el único objetivo de tranquilizarlos.

A pesar de este mensaje tranquilizador, el artista reconoce no conocer el motivo exacto por el que ha podido ocurrir esto. Se sabe, eso sí, que pasó toda la tarde vomitando y con diarrea, lo cual hizo que perdiera el conocimiento. Por el momento, como ya hemos contado, se descarta por completo que se trate de covid pero los médicos estudian su caso, para conocer de cerca los motivos de este episodio y su posterior deshidratación.





El artista tiene programado un concierto el próximo 13 de noviembre, en el Cartuja Center, en la ciudad de Sevilla, con motivo de su gira 'Soulería'. "Hay muchas maneras de celebrar la Navidad, pero ninguna como esta: tan flamenca e impregnada del imaginario Happy Christmas", consta en la promoción del evento que, según lo previsto, se celebrará tal y como establecido.