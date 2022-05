¿Sabes cuál es el grupo sanguíneo que más les gusta a los mosquitos?

Estamos en la mejor época del año para unos pequeños insectos, "dípteros de pequeño tamaño, con patas largas y finas, y dos alas transparentes que producen un zumbido agudo parecido al sonido de una trompetilla y cuya hembra chupa la sangre de las personas y de los animales de piel fina, produciendo con la picadura inflamación rápida acompañada de picor". Sí, hablamos del mosquito que aunque su día mundial -hay Día Mundial del Mosquito- es el 20 de agosto, dependiendo de nuetro tipo de sangre, puede hacer "su agosto" todos los días del verano.

¿Por qué el 20 de agosto? Para rememorar que el microbiólogo y Premio Nobel Ronald Ross descubrió un 20 de agosto que los mosquitos eran transmisores de la malaria por sus picaduras (ahora sabemos que también son transmiten otras muchas enfermedades: paludismo, el Zika, la fiebre amarilla, el dengue, el virus del Nilo Occidental).





Ross también dejó demostrado que los humanos somos muy vulnerables a las picaduras de los mosquitos, que según han descubierto investigadores de la Universidad de Wageningen (de los Países Bajos) y de la Universidad de Berkeley (California- Estados Unidos), se debe al sigilo, la técnica maestra, el arma secreta de las mosquitas hembras cuando nos pican: "una maniobra crítica es el despegue de escape después de la alimentación con sangre", afirman los investigadores porque "el insecto completamente cargado debe alejarse rápidamente de la superficie de su víctima, por lo que un despegue suave sería menos probable que despertara la atención de una fuente de sangre descontenta".

Pero los mosquitos, de los que hay 3.500 especies distintas, no pican a todos por igual. Pueden estar juntas dos personas y una resultar llena de picaduras mientras que la otra salir indemne.

¿Por qué se ceban los mosquitos hembras con unos más que con otros? ¿Qué tiene que ver en esa atracción el grupo sanguíneo?

¿Es tu grupo sanguíneo el preferido para los mosquitos?

Los mosquitos nos pican porque se sienten atraídos por el dióxido de carbono que exhalamos, por nuestra temperatura corporal y por nuestro grupo sanguíneo.

Según el estudio"Preferencia de aterrizaje de Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) en la piel humana entre los grupos sanguíneos ABO, secretores o no secretores, y antígenos ABH": los Aedes albopictus (los populares mosquitos tigre) prefieren a las personas del grupo sanguíneo O sobre los grupos A, B o AB.

Lo que significa que un mosquito cuando tiene dos posibles víctimas a las que picar se decanta por una persona O o B, mucho más si son negativos. Por lo tanto, si alguno de estos tipos es tu grupo sanguíneo tienes el doble de posibilidades de que te pique este insecto.





El olor corporal y la temperatura son otras dos circunstancias que hacen que nuestra sangre sea mucho más atractiva para estos pequeños dípteros, que también encuentran apetitosa la sangre de quienes practican deporte, el ácido láctido que se segrega durante el ejercicio aumenta el atractivo para los insectos.

De hecho, se está estudiando el sudor de las personas para conseguir encontrar el mejor repelente contra la picadura de los mosquitos.

Se sienten atraídos por la cerveza y quienes la beben

Todo lo anterior es confirmado por el profesor de Historia Timothy C. Winegard en "El mosquito: una historia humana de nuestro depredador más mortífero", en el que afirma que "el mosquito elige a quien pica y tiene sus gustos".

Según la revista científica Science Insider, a los mosquitos les gusta la cerveza, no la beben (no veremos a un mosquito posado sobre nuestra caña cuando disfrutamos de una noche con amigos), pero sí la huelen, incluso a mucha distancia, y la sienten dentro del cuerpo humano. El calor que desprende el cuerpo de una persona al beber alcohol es lo que más capta su atención.

El estudio explica mediante dibujos como la temperatura corporal aumenta y llama a las hembras, que son las que pican porque los mosquitos machos prefieren el néctar.

Y no olviden que, los olores fuertes como perfumes, jabones, desodorantes les atraen, pero no la falta de higiene que les causa rechazo. Las bacterias que se acumulan en la piel por no lavarnos con agua y jabón, por no ducharnos repele a los mosquitos.