El Partido Popular ha estallado este domingo contra el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, por atacar a Pablo Casado a través de las redes sociales a cuenta del IVA del turismo. El periodista malagueño, muy activo en redes sociales, había tratado de desmentir al presidente de los populares por un mensaje en Twitter desde La Gomera, algo que ha provocado la furia del gabinete de comunicación del partido: “Dedícate a algo productivo”, escribían.

Pablo Casado publicaba este domingo un mensaje a través de las redes sociales y desde La Gomera con reivindicaciones sobre el turismo: “He visitado La Gomera para presentar al sector turístico canario la propuesta al Gobierno frente a la crisis: -Ampliar ERTE hasta junio 2021 -1 año más de carencia en créditos ICO -IVA superreducido, bajada de tasas y exenciones fiscales -Corredores seguros y test a cada viajero”, concluía.

El ataque de Rubén Sánchez

Por su parte, el portavoz de FACUA criticaba lo que, suponía, era un caso de incongruencia: que Casado había pedido una reducción del IVA para Canarias, teniendo en cuenta que ese impuesto no existe en las islas. “Casado pide el IVA superreducido para el sector turístico canario. En Canarias no hay IVA”, escribía el dirigente de la asociación de consumidores.

Casado pide el IVA superreducido para el sector turístico canario. En Canarias no hay IVA. https://t.co/QWEzer392w — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) September 27, 2020

No obstante, lo que no parecía percatarse Sánchez es que Casado no solicitaba una reducción del IVA para Canarias, sino al turismo en general. Algo que se apresuraba el propio Partido Popular a recordarle en redes con un mensaje lleno de tensión.

El PP estalla contra Rubén Sánchez

“A ver, Rubén Sánchez. Hemos presentado “al Gobierno” un plan para el turismo "EN" Canarias, no "DE" Canarias”, comenzaba el PP en un mensaje que se iba calentando palabra a palabra. “Dedícate a algo productivo, como aprender a leer correctamente, que en mentir y manipular ya sabemos que destacas”, le recriminaban los populares al abogado.

A ver, @RubenSanchezTW



Hemos presentado “al Gobierno” un plan para el turismo "EN" Canarias, no "DE" Canarias.



Dedícate a algo productivo, como aprender a leer correctamente, que en mentir y manipular ya sabemos que destacas.



Seguimos, que aquí los domingos también trabajamos. https://t.co/xrSyfk2Q2C — Partido Popular (@populares) September 27, 2020

Por último, el PP acusaba al dirigente de FACUA de emplear su tiempo de trabajo solo en atacarles en redes. “Seguimos, que aquí los domingos también trabajamos”, concluía.

El propio Sánchez se defendía: “Que me señalen e insulten desde el PP no es ninguna novedad. Hace unos años llegaron a unirse a Manos Limpias/Ausbanc pidiendo a un juez que me imputara por un delito salido de la imaginación de Luis Pineda. Al que por cierto inflaban extrañamente a subvenciones en Madrid”.