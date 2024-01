RTVE desmiente una falsa entrevista a Carlos Herrera que ha sido utilizada como ciberestafa y deepfake

En redes sociales difunden una publicación que se presenta como si mostrase una noticia de RTVE en la que el presentador David Broncano realiza una entrevista al periodista Carlos Herrera en la que promocionan Immediate Bitwave, una plataforma de criptomonedas que promete “ganar millones” de euros de forma inmediata. Es falso. La web suplanta a RTVE para difundir una falsa entrevista sobre una plataforma de criptomonedas de la que han advertido reguladores extranjeros.

“Dio la noticia a todo el mundo sin pensar en las consecuencias. ¿Qué le espera a Carlos Herrera después de lo que ha dicho?”, dice un mensaje etiquetado como promocionado en la red social X. El texto adjunta un enlace a una web que se presenta como si fuera la página de RTVE que recoge una supuesta entrevista del presentador David Broncano al periodista Carlos Herrera en la que promueven una plataforma de criptomonedas llamada “Immediate Bitwave” que puede convertir "250 euros en un millón en tres o cuatro meses”.





Una web fraudulenta suplanta a RTVE y a dos conocidos periodistas



RTVE no ha difundido una entrevista de David Broncano a Carlos Herrera en la que promocionan una plataforma de criptomonedas. Se trata de una página que suplanta la imagen de RTVE imitando su mancheta y cuya url no guarda relación con www.rtve.es. La dirección web está catalogada como "sospechosa” en un análisis realizado con la herramienta Virus Total, tal y como puedes comprobar en la imagen inferior.

David Broncano nunca ha entrevistado a Carlos Herrera en ‘La Resistencia’ de Movistar Plus. Hemos realizado una búsqueda en Google y no hay constancia de la presencia del periodista en este programa de televisión en ninguna de sus temporadas. La página web fraudulenta utiliza la imagen de estos dos personajes públicos sin su consentimiento para atribuirles declaraciones que no han realizado.

Las fotografías de Carlos Herrera que comparte el portal están manipuladas, se ha insertado el rostro del periodista en el cuerpo de otro invitado de La Resistencia. Las instantáneas en las que aparece David Broncano con un teléfono móvil corresponden al programa de la temporada 4 emitido el 2 de julio de 2021. Una de ellas ha sido editada para simular que en la emisión mostraban la cuenta del presentador en la plataforma de criptomonedas.

La fotografía de la persona a la que presentan como el editor de noticias Gustavo González, un cliente supuestamente satisfecho con el producto financiero, aparece en otra página web que promociona esta plataforma bajo el nombre de Alejandro Cruz. La misma imagen la encontramos en otros sitios que no guardan relación alguna con las criptomonedas (1, 2 y 3).

La plataforma de compraventa de criptomonedas que impulsa la web falsa se llama Immediate Bitwave. En la página de la Comisión Nacional del Mercado de Valores aparece una “Advertencia de reguladores extranjeros” sobre este producto financiero. Tal y como puedes comprobar en este documento, la FMA, el regulador financiero de Austria, aconseja “a los inversores que no deben realizar transacciones” con este proveedor.

La suplantación de medios de comunicación y el uso de la imagen de personajes públicos sin su consentimiento es una práctica habitual para promover productos financieros sospechosos. En VerificaRTVE ya te hemos explicado que esta web que promociona criptomonedas es una estafa y que RTVE no ha emitido estos vídeos sobre una plataforma de bitcoins.