Rocío Flores estalla tras los comentarios de que su madre está sufriendo por verla destrozada en los platós

Fuentes cercanas aseguran que Rocío Carrasco estaría bastante afectada por el complicado momento que vive su hija después de que Antonio David Flores le ocultase su relación con Marta Riesco

MADRID, 17 (CHANCE)

A pesar de que no lo está pasando bien después de enterarse por la portada de una revista de que su padre tiene una relación con su amiga Marta Riesco e incluso ya convive con ella en la capital, Rocío Flores está demostrando que es toda una profesional. Lejos de retirarse del foco mediático durante una temporada, hoy vuelve a sentarse en el plató de 'El programa de Ana Rosa' para dar la cara públicamente después de que Antonio David Flores haya reaparecido este fin de semana defendiendo su derecho a ser feliz y a rehacer su vida sentimental con la reportera.

Además, en los últimos días colaboradoras cercanas a Rocío Carrasco - como Isabel Rábago - han asegurado que la hija de Rocío Jurado no sería ajena al complicado momento que está viviendo Ro y estaría muy preocupada y afectada después de verla llorando destrozada en su plató. Con tal motivo se han recuperado unas declaraciones de de la ex de Antonio David de hace meses asegurando que éste sería capaz de poner a su hija delante de una cámara llorando para defender que son una familia unida.

Algo que Rocío Flores, harta de estar en el punto de mira, ha puntualizado muy molesta ante nuestras cámaras y lanzando un dardo certezo a su madre: "Peor lo he pasado durante un año. Que lo hubiera pensado antes".

- CHANCE: Hola ¿qué tal? Ha trabajar una semana más, ¿cómo estás?

- ROCÍO: Bien, bien

- CH: Parece ser que tu madre está muy preocupada al verte llorar en televisión

- ROCÍO: ¿Ah sí?

- CH: ¿Has escuchado esas palabras de tu madre donde vaticinaba lo que podía pasar? Es decir, que tu padre sería capaz de ponerte delante de una cámara llorando para decir que sois una familia unida

- ROCÍO: ¿Sabes qué pasa? Estáis muy equivocados, me toca mucho las narices ese tema y esas reflexiones que se hacen mezclando un montón de cosas por lo que conviene por el momento huracán Rocío Carrasco. Entonces como ya he dicho me voy a mantener al margen, no voy a opinar sobre esto comprenderéis que que me digan exactamente el comentario de "tu madre sufre cuando te ha visto llorar"* pues he llorado mucho más por ella durante casi un año en Telecinco ¿sabes? Porque ya también llega un punto en el que yo como hija estoy un poco hasta el gorro, entonces me callo, me callo, me callo pero buscar la provocación diciéndome este tipo de cosas, no lo digo por ti lo digo por la gente que lo dice, ese tipo de comentarios sí que me toca un poco la verdad.

- CH: ¿Pero tú has podido escuchar esas palabras de tu madre diciendo que vaticinaba que iba a ocurrir esto?

- ROCÍO: ¿En su documental no? Yo creo que siempre he sido bastante clara cuando he dicho que yo me he sentado ahí porque he querido y en contra de su voluntad, lo que pasa es que lo que yo diga obviamente no tiene ningún tipo de validez porque siempre todo lo que digo se tira por tierra a pesar de que soy una persona de 25 años que tengo criterio propio y la libertad de poder pensar y decir lo que me dé la gana, pero bueno* Entonces estar todo el rato defendiéndome de algo que es imposible porque siempre se me tira por tierra creo que tampoco se merece mucho mi tiempo.

- CH: ¿Crees que esto se hace un poco para enfrentar padre e hijos? Porque tu padre salió hablando diciendo "que me enfrenten a mis hijos me parece muy ruin"

- ROCÍO: Sí, ya he escuchado muchos comentarios de eso. Que lo sigan intentando, que lo sigan intentando.

- CH: Ha sorprendido que tu madre ya lo vaticinó en el documental

- ROCÍO: Mi madre no ha vaticinado nada, mi madre ha hecho un documental donde ha acusado a una persona de un maltrato que hay que recordarlo, a una persona que se le expulsa de la cadena por maltrato y hay que recordad que la justicia ya se pronunció. Entonces si entramos a valorar el tema del documental es un tema bastante más amplio del cual nunca he hablado, del cual nunca no quiero hablar porque es una cosa que me repercute a mí personalmente por todo en general, por mis dos padres y me duele y no me apetece pero si empezamos a hacer valoraciones de lo que dice Rocío Carrasco en el documental y la realidad de todo estamos bastante equivocados. Entonces tengamos la vara de medir justa y en equilibrio para todos.

- CH: Se te ve fastidiada

- ROCÍO: No, no ¿sabes qué pasa? Que llevo todo el fin de semana desconectada, no he visto nada no te voy a mentir, y entonces que me preguntéis esas cosas* que supongo que será lo que se ha dicho este fin de semana, luego ya que me lo pongan.

- CH: Se ha dicho que tu madre está bastante afectada por ver que lo estás pasando mal por la situación familiar que tienes ahora mismo

- ROCÍO: Ya. Pues peor lo he pasado cuando lo he pasado durante un año.

- CH: Ahí también se comentaba que estaba afectada también por ti por todo lo que supuso el documental y te pudo afectar*

- ROCÍO: Ah sí* pues que se lo hubiese pensado antes. Siempre lo he dicho, respeto lo que cada uno haga con su vida, lo dije hace por también, la voy a respetar siempre, pero que el caso no es hablar de mi madre que no estoy para hablar de mi madre. El tema de mi madre es un caso aparte que ya he dejado claro en muchas ocasiones y que ya dije el otro día que iba a empezar el 2022 volviendo a intentar otra vez avanzar y dejar el pasado en el pasado y esto es un tema totalmente diferente y ya está.

- CH: Nos ha sorprendido un poco a todos porque pensábamos que iba a haber una reconciliación entre Antonio David y Olga, ¿entiendes que estemos todos un poco*?

- ROCÍO: Claro, como no lo voy a entender sí* Pero no es una cosa que me corresponda a mí, me desvinculo del tema porque no es una cosa que tenga que ver conmigo. Ahora, si me decís a mí cosas que se van diciendo de mí pues obviamente me defiendo y lo explico porque me parece bastante injusto que se me tenga que involucrar a mí en un tema que ni pincho ni corto, simplemente.

- CH: ¿Has hablado con Marta?

- ROCÍO: De lo que haya hablado con cada uno no voy a decir nada, ya está.

- CH: Tú quieres pasar página y que se calme todo un poco

- ROCÍO: Sí, sería lo evidente

- CH: ¿Estás preparada para ver a tu padre en fotografías con Marta de la mano en actitud cariñosa ya que son pareja?

- ROCÍO: Creo que es una situación que tengo que asimilar. Ya dije el otro día que es un proceso de asimilar

- CH: ¿Olga cómo se encuentra?

- ROCÍO: Ya sabéis que Olga me ha pedido que no hable de ella que ya lo he dicho públicamente y ya está, no te puedo decir otra cosa que lo que te he dicho. Que me molesta bastante que se mezclen varios temas, pero bueno no pasa nada, esto es lo que toca y lo que interesa ahora mismo, pues está bien. Yo no voy a ser quien crucifique a nadie desde luego porque no... porque no.

- CH: Nosotros que pensábamos que iba a haber un acercamiento está sucediendo todo lo contrario ¿no? Sobre el acercamiento con tu madre

- ROCÍO: Acercamiento con mi madre ahora mismo no va a haber, pero ya lo he dicho hace mucho tiempo y no es una cosa que dependa de mí, sino que simplemente bueno* ya está.

- CH: Decían que Olga quizá ahora podía tender puentes con tu madre

- ROCÍO: Eso se lo deberíais de preguntar a Olga porque Olga tiene una opinión muy contundente referente a eso.

- CH: Por ejemplo.

- ROCÍO: No te la voy a decir pero creo que ya con lo que te estoy diciendo creo que te lo he dejado claro.

- CH: Es lo que se comentaba, que a lo mejor Olga podía tener un acercamiento con Rocío Carrasco sobre todo por David...

- ROCÍO: ¿Por qué David? ¿Por mi hermano? Pues que empiece por llamar a su hijo que es lo que tiene que hacer.