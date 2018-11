Roberto Leal, de OT 2018: "Se magnifica todo mucho en redes sociales"

MADRID, 28 (CHANCE)

Roberto Leal recibió este martes un premio muy especial. El presentador de Operación Triunfo se hizo con el galardón Men's Health hombre del año al mejor presentador. Un reconocimiento que llega después del éxito de la anterior edición de OT, y de su paso por el programa Bailando con las estrellas.

Muy sincero, el sevillano quiso quitar hierro a todas las polémicas que se están viviendo en este Operación Triunfo 2018.

CHANCE: ¿Cómo recibes el premio?

Roberto Leal: Bueno, pues con mucha emoción también y siendo sobre todo con Men's Helth detrás que cuando me propusieron el reto, fue algo conjunto, yo tenía ganas, pero cuando me llamó Jordi y me dijo vamos para delante hubo un momento que dije, ¿dónde me he metido? Pero la verdad es que muy bien, muy contento, muy feliz.

CH. ¿Qué has aprendido?

R.L: Entre otras cosas a comer bien, pensaba que comía bien y me di cuenta de que no. Al final uno tiene unos vicios, costumbres que a lo mejor uno piensa que son sanas y te das cuenta de que no son así. Fueron dos meses, normalmente el reto son tres o cuatro, nosotros no teníamos tanto tiempo y el resultado fue muy bueno. Soy una persona cabezota. Me enseñaban sobre todo eso y a creer en ti mismo.

CH: Para mantenerte ayuda correr detrás de tu hija.

R.L: Ahora estoy empezando a correr, hasta hace poco no caminaba. Me costó trabajo al principio, era muy bebé, se despertaba por la noche tres o cuatro veces y había veces que entrenaba a las seis y media de la mañana. Era mi despertador.

CH: ¿Cómo está siendo la paternidad?

R.L: Muy bonita, yo tenía muchas ganas de ser padre y la verdad es que Lola me llena de vida, mira que con tanto trabajo y para arriba y para abajo cuando llegas a casa está dormida y por la mañana está en la guarde, No me quiero perder eso, ya tendré tiempo de hacer otras cosas.

CH: ¿Cómo estás viviendo esta edición de OT?

R.L: Sí, yo la estoy viviendo igual, al final como estoy metido hasta aquí dentro de la edición... Evidentemente no es novedad porque ya hemos vivido el año pasado algo que todavía no hemos terminado de soltar. Las emociones son diferentes pero lo vivo con la misma ilusión y con las mismas ganas. Hay gente que dice que le emociona más o menos pero eso ya es cosa de cada uno. Yo estoy contento, están saliendo bien las cosas y sobre todo con lo que nos queda, estamos a tope, sobre todo los chavales.

CH: Este año ha habido más polémica. Por ejemplo el otr día con C. Tangana.

R.L: En ese sentido está siendo una edición más entretenida, no deja de ser un reality, tiene su parte de reality, los chavales viven dentro y es normal que pasen cosas. Creo que de todas formas se magnifica todo mucho en redes sociales, en las galas tampoco es para tanto, hay que quitarle hierro al asunto. No estamos salvando vidas, es un programa de entretenimiento y no ha pasado nada grave. Al final los que estamos haciendo es un programa familiar, blanco y divertido.

CH: Amigo de David Bustamante, ¿Cómo está?

R.L: Yo lo veo a tope. Hablé con él hace dos semanas porque fui orejero mayor en Potes, Cantabria y él también lo fue, hablamos un ratito y ahora está entrenando otra vez. Cundo lo veo entrenando y a tope es que está bien y que tiene ganas de ponerse otra vez en forma. Yo lo veo encantado. Tengo una comida con él y con Javier Hernández.