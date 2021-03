El día a día de Rita Irasema, la hija de 'Miliki' que triunfó en televisión y a la que le salvó la Virgen

Rita Irasema vivió en primera persona el triunfo profesional por su paso por televisión. Además, forma parte de una de las sagas más reconocidas en España: la Familia Aragón. Según cuenta El Español, la hermana de Emilio Aragón e hija de Miliki ha trabajado incansablemente hasta lograr todos los objetivos que se ha propuesto a lo largo de su trayectoria profesional.

Irasema es compositora, presentadora y ha tocado todos los palos posibles en televisión. Casi 25 trabajos a sus espaldas la avalan, varios espectáculos y también su paso por el cine. 'Superguay' sería el programa que la vería nacer mediáticamente hablando y desde ese momento no paró. Actuó con los payosos de la tele por todo el mundo y también potencia su lado musical publicando 'Lanza Perfume', un disco de producción propia.

Su época dorada se produciría en los años noventa. En ese tiempo presentaría dos espacios infantiles en Antena 3: 'La guardería' y 'La merienda'. En 1993, padre e hija llegarían al ente público para recuperar 'El gran circo' de TVE un espacio que todavía se recuerda por los espectadores que se reunían ante la pequeña pantalla.

No obstante, pese al éxito, Rita Irasema sentía un inmenso vacío que ella misma ha hecho público en varios medios de comunicación.

Rita Irasema: "Le pedí ayuda a la Virgen"

La hermana de Emilio Aragón tiene tres hijos y sufrió un bache emicional que la llevó a reconvertirse al catolicismo. Así lo contaba en la revista Misión: "Le pedí ayuda a la Virgen María. Clamé al Cielo, porque me moría, y la Virgen me dijo que ella me sacaría de mi tristeza. A mí me iba muy bien en la vida. Tengo un marido extraordinario que siempre me ha amado mucho, unos hijos sensacionales, yo trabajaba entonces con mi padre. Todo iba bien. Pero desde que tenía quince años, siempre fui muy infeliz. Hasta que no pude más y la Virgen me respondió", aseguraba.

Hace tres años, reapareció para recordar sus problemas anímicos y emocionales para la revista Camino Católico. "Rezo por nuestro Gobierno y por nuestro presidente", decía. También concedía hace 1 año una entrevista a Mater Mundi contando su experiencia vital: "No sentía amor y sentía el peso de la vida. No era yo. Vivir sin saber quien eres es durísimo, nadie sabía nada yo no se lo contaba a nadie".

Actualmente, está alejada por completo de la televisión y de los espectadores que disfrutaban de su talento. También estuvo presente en el 25 aniversario de Antena 3 pero tiene claro que no quiere volver a la escena mediática.