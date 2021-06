Un experto tranquiliza sobre AstraZeneca: "El riesgo de una segunda dosis es muy pequeño"

Jesús Antonio Frías es coordinador de la red de investigación clínica del Instituto Carlos III y jefe del servicio de Farmacología del hospital de La Paz en Madrid. Pero en estas últimas semanas su nombre ha saltado a todos los medios por ser el coordinador del estudio encargado por el Gobierno en el que se avala la segunda dosis con Pfizer a las personas que recibieron la primera con AstraZeneca. Estudio que ya ha sido recogido en la revista científica 'The Lancet'.

Lo primero que nos recalca es que no se puede afirmar si es mejor recibir la segunda con AstraZeneca o con Pfizer. 'No se puede decir que la de Pfizer tenga más protección que poner la segunda con AstraZeneca porque no las hemos comparado. No tengo esas pruebas más que nada porque no las hemos buscado. Yo creo que la obligación de todas las personas que tenemos algún tipo de responsabilidad en salud pública y yo tengo la de médico y en este caso responsable de este estudio es la de tranquilizar a la población y no inducir a más dudas ni a más inquietudes. Y tengo que decir claramente que el riesgo con la vacuna de Astra es muy pequeño con la segunda dosis. Que pueden ponerse perfectamente ésta y que nuestro estudio demuestra que también se pueden poner la dosis con Pfizer. Los resultados que obtenemos es que en términos de anticuerpos con ésta última se produce un incremento importante'.

ASÍ SE ELABORÓ EL ESTUDIO

El doctor nos cuenta que CombiVacs se ha realizado con 670 voluntarios que ya tenían la primera dosis inoculada con la vacuna de AstraZeneca en cinco hospitales: el de La Paz y el Clínico San Carlos en Madrid, el Vall d'Hebrón y el Clínic de Barcelona así como el de Cruces en Bilbao. 'Cogimos una población de 670 personas y las distribuimos en dos grupos: a uno se le inoculó la de Pfizer ocho semanas después de haber recibido la de Astra y al otro la de Pfizer doce semanas -es decir, un mes más tarde- que la vacuna de Astra si los resultados del grupo primero eran favorables. Hasta ahora solo tenemos los resultados del primero. Los del segundo están empezando a llegar'.

Le preguntamos por otros países que han decidido poner esa segunda inyección con Pfizer y nos distingue entre 'Francia y Alemania que lo han hecho sin estudio de por medio. Ellos no se esperaban problemas' y Canadá 'que acaba de hacer lo mismo pero basándose en nuestro estudio'. Nos cuenta también que acaban de mantener una reunión con la Agencia Europea del Medicamento quienes se habían interesado por los resultados obtenidos.