Revilla, sobre visita de Illa: No le iban "a dejar en la calle sin comer"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho este jueves que no sabía nada del "catering" que se habilitó a Salvador Illa cuando visitó la región porque él no estuvo y ha recalcado que desconoce los detalles, pero ha supuesto que no iban "a dejar en la calle sin comer" al ministro de Sanidad.

"Por lo que he leído, han explicado que se pueden celebrar reuniones de trabajo y, mientras se hacen reuniones de trabajo, se come. A lo mejor han comido un bocadillo y un sandwich, pero desde luego al hombre éste no le ibas a dejar en la calle sin comer", ha apuntado al ser preguntado por los medios de comunicación por este tema, tras el acto de entrega del premio Mujer Cantabria de Onda Cero.

El PP denunció ayer el incumplimiento el pasado jueves de las restricciones impuestas en Cantabria por la pandemia de la covid-19, porque, según su portavoz en el Parlamento regional, Íñigo Fernández, se habilitó un restaurante dentro de la Filmoteca regional para una comida del ministro acompañado por varias personas, que podrían haber sido once, según los populares. Y ello cuando en la región está prohibido servir en el interior de establecimientos de hostelería.

Según ha recalcado Revilla, se ha enterado "por los periódicos" de todo y el jueves pasado, cuando terminó la reunión que tuvo por la mañana con Illa en la sede del Gobierno, no le preguntó "dónde iba a comer" y tampoco el ministro se lo dijo.

"Desde luego, no debió de comer mucho, porque yo le dejé a la una y media, y a las tres y media estábamos en Valdecilla, y yo desconocía con quién ha comido. Tampoco le voy a preguntar, 'Oye, ¿con quién has comido?'. No le dije nada, ni ellos me dijeron nada", ha subrayado.

"Comer ha comido en algún sitio, y lo que hayan hecho supongo que sea legal", ha abundado Revilla.

El presidente ha indicado que "la explicación" que ha "oído" que se ha dado es que se aprovechó la reunión en la Filmoteca para hacer al ministro una exposición de los programas de Cantabria para los fondos comunitarios de reconstrucción en materia sanitaria.