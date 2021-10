El retraso en la adjudicación de viajes del Imserso pone en riesgo la temporada del turismo sénior en España

¿Cuándo van a volver los viajes del Imserso? Es la pregunta que se hacen miles de turistas sénior en España, que han visto cómo un año más, la pandemia se ha llevado por delante estos viajes que, además, ponen en riesgo la posibilidad del sector turístico de sobrevivir durante los próximos meses.

Lo cierto es que aún no hay fechas establecidas para la vuelta de este tipo de viajes, pero todo apunta a que, al menos, no volverán hasta el año 2022 por una serie de retrasos en la adjudicación. De hecho, hay quienes marcan ya en el calendario el mes de enero de 2022, partiendo de las previsiones más optimistas. Una serie de bloqueos que han llevado al sector del turismo a criticar la pasividad del Gobierno para llevar a cabo la adjudicación.

Para ponernos en situación: para que los viajes del Imserso pudieran realizarse durante los próximos meses, sería necesario que los lotes tuvieran que adjudicarse en las próximas dos semanas. En este caso, la venta de los paquetes turísticos no podrían llegar a las agencias, como mínimo, hasta octubre o noviembre, en el mejor de los casos. Si se cumplieran todos estos factores a rajatabla, los primeros viajes no comenzarían a realizarse, como mínimo, hasta el mes de diciembre. Eso sí, como ya decimos, con la única condición de que pudiera desbloquearse la adjudicación en las próximas semanas. De no ser así, lo más probable es que los primeros viajes no lleguen hasta enero del año 2022, siendo optimistas.

EFE/MORELL



El bloqueo de la adjudicación de viajes del Imserso pone en riesgo el turismo sénior

Es algo que no solo preocupa a los pensionistas españoles, sino también al sector del turismo en España, que tras la temporada alta espera con los brazos abiertos a todos los españoles sénior que esperan disfrutar una semanas de vacaciones. Lo cierto es que un año y medio después de que la pandemia de coronavirus haya irrumpido en España, la adjudicación de los viajes del Imserso se ha encallado por completo y no hay indicios que puedan dejar ver un desbloqueo próximo. La suspensión cautelar de la concesión de viajes no solo afecta a todos los pensionistas que disfrutan del programa, sino también a todos los agentes que forman parte del sector del turismo, desde hosteleros hasta restauración.

Hace una semanas, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, confirmó que la intención era que se mantuviera el calendario inicial y que el programa de viajes del Imserso podría estar en funcionamiento a partir del mes de octubre. Volvió a hablar sobre este asunto el pasado 16 de septiembre en el Congreso de los Diputados, cuando aseguró que estaban trabajando en adjudicar los lotes. Entrados ya en el punto de partida, el mes de octubre, todo hace indicar que el bloqueo va para largo. Lo cierto es que la titular de Turismo no volvió a hacer ningún tipo de declaración similar en las semanas precedentes.

Ha sido precisamente la urgencia por desbloquear y conceder lo más rápido posible los lotes de viajes lo que empujó el pasado martes al Partido Popular a presentar una proposición no de Ley en el Congreso en la que urge al Ejecutivo a adjudicar y formalizar los viajes del Imserso. Lo cierto es que, por el momento, no hay indicios claros sobre cuándo podrán volver los viajes para los pensionistas españoles. Lo que sí está claro es que, en realidad, se trata de un momento que no solo esperan los turistas sénior, sino también el sector del turismo, que un año más espera a estos grupos con los brazos abiertos.