La respuesta de Taburete a Echenique por meterse con Willy Bárcenas: "Tú también tienes temazos..."

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha rescatado la declaración de Bárcenas a través de su perfil oficial de Twitter. Junto al vídeo, escribía las siguientes palabras: "Soy yo o los conciertos de Bárcenas padre son muchos mejores que los del hijo?". Como viene siendo habitual, Echenique ha manifestado su opinión respecto a un tema de actualidad a través de su perfil en esta red social.

Recordamos que en pleno apogeo por el encarcelamiento de Pablo Hasél, también alentó a las protestas violentas en las calles y también fue muy criticado por ello.

¿Soy yo o los conciertos de Bárcenas padre son mucho mejores que los del hijo? pic.twitter.com/nnm7KQrBTP — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 8, 2021

Ante este tweet, el grupo de Taburete (que encabeza Willy Bárcenas), replicaba estas palabras de Echenique en las que hacía referencia a su padre de una forma muy contundente. Y Bárcenas lo hacía con una polémica que todavía persigue al político desde hace varios años: "Tú también tienes temazos, Echeminga! Mi favorito ese que decía "Es una vergüenza no pagar la Seguridad Social de las cuidadoras. Un auténtico melocotonazo".

Tu también tienes temazos Echeminga! Mi favorito ese que decía “ Es una verguenza no pagar la seguridad social de las cuidadoras”. Un auténtico melocotonazo ���� — TABURETE (@taburete89) March 9, 2021

El mensaje ya acumula más de 665 retweets y 1.800 'likes'. Los tuiteros se tomaban esta respuesta con humor y algunos de ellos escribían tweets como "¡Zas!", "Me he reído" u "Otro que se ha quedado en su sitio". Una crítica que no ha pasado desapercibida en Twitter y que ha ocasionado las carcajadas a más de un personaje.

ECHENIQUE FUE CONDENADO POR CONTRATAR "EN NEGRO" Y NO PAGAR A LA SEGURIDAD SOCIAL

El juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza ratificó la sanción impuesta por la Seguridad Social al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, el pasado 2017 por haber contratado de manera irregular a su asistente personal alegando que existió relación laboral especial por cuenta ajena entre ellos.

La sentencia, que fue dictada por la jueza Itziar María Ochoa el pasado 10 de enero de 2019, estimó la demanda interpuesta por la Seguridad Social contra Echenique y declaró que esta relación era laboral, a los efectos de alta y cotización del asistente, Eduardo P.S., en el sistema general de empleados del hogar de la Seguridad Social.