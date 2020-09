Bayern - Sevilla (2-1): El sevillista debe sentirse orgulloso

Los pronósticos daban como muy favorito al conjunto alemán, que llegaba de ganar la Champions League arrollando. Pero ni mucho menos se vio a un Sevilla cobarde, todo lo contrario, se vio a un Sevilla muy competitivo, que luchaba todos los balones, peleaba en todos los duelos y que nunca le perdió la cara al partido. Fue un partido casi milagroso del conjunto de Lopetegui porque el Bayern, además de bueno, puede ser uno de los equipos más físicos de los últimos tiempos, es arrollador, tiene hambre y lleva, con la de hoy, 23 victorias seguidas para un total de 32 encuentros consecutivos sin perder. Una burrada. Pero ahí estuvo el Sevilla compitiendo, poniéndole trabas a los alemanes, incordiando en cada segundo y haciendo que se sintieran orgullosos sus aficionados. Los jugadores no se han dejado ni un gramo de fuerza en Budapest. Derrota, sí, título no conseguido, pero tremendo el Sevilla. Incluso, el autor del tanto del triunfo, Javi Martínez lo ha dejado claro: "El Sevilla es el mehjor equipo con el que hemos jugado en los últimos meses y Julen es uno de los mejores entrenadores del mundo. En ocasiones han sido mejores que nosotros y ha sido un gran partido de fútbol".

Y eso que se adelantó el conjunto sevillaista en un penalti transformado por Ocampos. La pena máxima se la hicieron a Rakitic tras una gran dejada de Luuk de Jong. El Bayern no dudó en sacar su apisonadora y tuvo muchas llegadas de peligro hasta que consiguió empatar en un remate de Goretzka después de una dejada muy buena de Lewandowski. El Sevilla sabía que tenía que sufrir y agarrarse al partido para tener opciones. Y eso hizo en todas las acciones. Escudero completó, posiblemente, uno de sus mejores encuentros con la camiseta del Sevilla; Navas, enorme; Koundé es otro nivel; Diego Carlos regaló el córner de la derrota, aunque también cuajó un buen partido, al igual que Fernando. Jordán, omnipresente, Rakitic más flojo, Suso estuvo bien hasta que se le acabó la gasolina; Ocampos, brutal; De Jong, sensacional. Los cambios no funcionaron. Sobre todo En-Nesyri que jamás en su vida se le va a olvidar la oportunidad que ha tenido para encumbrarse. Corría el 87 y una dejada de Navas le plantó solo delante de Neuer. El partido llegó a la prórroga, pero ésa fue la ocasión. Acabó fallando, el Sevilla perdiendo y el jugador llorando al final del partido. Las ocasiones se sucedían por parte del Bayern, como la de Gnabry, una de Kimmich muy clara, otro golpeo de Sané. Aunque el Sevilla se agarraba al partido como podía. Y también tenía las suyas, muchas de ellas al comienzo de las partes, como una de Jordán que no se aclaró, otra de Escudero, que llegó forzado, otra de En-Nesyri que dio en el palo. Tuvo sus opciones el conjunto de Lopetegui, pero los cambios le sentaron mejor al equipo de Flick, que tiene mejor y mayor profundidad de banquillo. Javi Martínez, en un balón que regaló Diego Carlos a córner se fraguó el segundo tanto. El saque de esquina acabó con un golpeó débil desde la frontal mal despejado por Bono al centro que aprovechó el español para rematar de cabeza.



Lo consiguió el Bayern, pero el sevillista se debe sentir orgulloso de su equipo porque luchó con todo hasta el final. Y el domingo arranca la Liga para el Sevilla porque los señores de la RFEF no han admitido que el Cádiz-Sevilla se jugara el lunes. Una chapuza.