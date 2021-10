Reino Unido, Letonia o Estonia: ¿cómo está la pandemia de covid-19 en Europa?

Europa enciende el 'farolillo rojo'. El COVID vuelve a tomar velocidad en todos los países y cada uno se enfrenta a una cuarta, quinta o posible sexta ola. Ahora bien: en todos no crecen igual los contagios y el porcentaje de población vacunada completamente contra el virus marca el camino a seguir. En pleno debate sobre si es necesaria o no una tercera dosis de refuerzo así está ahora mismo la situación:

- Letonia encabeza los contagios. Este pequeño país cuenta con una Incidencia Acumulada a 14 días de 1.641. Pesa y mucho que solo la mitad de su población esté vacunada. En concreto el 52%. Le sigue con tasas similares Estonia (incidencia de 1.311 y un 56% de vacunados) y Lituania (con una tasa de 1.294 y 61%).

- En cuarto lugar y muy significativo es el caso de Rumanía. Su tasa de contagios es de 1.062... y creciendo. Es sorprendente que en este país solo el 31% de sus habitantes hayan recibido las dos dosis de la vacuna. Solo uno de cada tres. A continuación y en quinto lugar se coloca el Reino Unido. Sus contagios se quedan en los 905 y su porcentaje de población vacunada en el 67%. El sexto lugar es para Croacia. Aquí solo el 43% de sus habitantes están vacunados. Su tasa de nuevos casos es de 677. A resaltar Ucrania. Su incidencia es de 522. El porcentaje de población inmunizada.... de tan solo el 16%.

- Todavía en riesgo extremo de COVID (superando la barrera de los 250 casos por cada cien mil personas) están Eslovaquia (con una tasa de 507 y el 42% de sus habitantes vacunados), Austria (402 y el 62% respectivamente), Bélgica (399 y 73%), Grecia (362 y 61%), Holanda (316 y 68%) además de la República Checa (277 y 56%).

- Bajando un escalón. En riesgo alto de transmisión (entre los 150 y los 250 casos por cada cien mil habitantes) se sitúan Dinamarca (201 y un 76% de habitantes vacunados), Alemania (187 y un 66%) además de Hungría (168 y un 59%).

- Un poco más abajo, en riesgo medio de transmisión del virus (entre los 50 y 150 casos) se colocan Suiza (con una tasa de 137 y un 62% de habitantes vacunados), Polonia (133 y 52%), Finlandia (104 y 68%), Noruega (104 y 68% también), Francia (102 y un 68%), Portugal (94 y 87%), Suecia (73 y 67%) así como Italia (66 y 71%).

- El mejor dato. Por primera vez desde que arrancó la pandemia lo obtiene España. Su Incidencia Acumulada a 14 días es de 46 casos por cada cien mil personas. Es verdad que como en el resto de Europa los nuevos casos están creciendo pero lo hace lentamente. En ello pesa y mucho que más del 88% de los mayores de 12 años cuenten con la pauta completa de la vacuna inoculada.

Contagios en aumento pero con varias vacunas disponibles en el mercado hay que resaltar dos aspectos: el primero que a diferencia de prácticamente toda África en Europa en general sí hay un acceso universal a ellas. Es decir: quien no se vacuna es porque la rechaza y ello marca la transmisión de COVID en un país con importantes diferencias entre unos y otros. Y el segundo: que el porcentaje de población vacunada no solo determina la tasa de contagios sino también que aunque ésta sea elevada la población no enferme de gravedad. Los expertos recuerdan que la vacuna no previene el coronavirus. No lo erradica. Hace simplemente que si hay contagio se pase de forma leve como cualquier otra infección respiratoria. Es el caso del virus de la gripe.