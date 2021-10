Los piojos regresan con fuerza después de haberse reducido a causa de la pandemia

Es una de esas realidades de la que se habla poco o al menos no abiertamente pero ahí está. Hablamos de los piojos que no son una enfermedad pero que socialmente siempre han generado rechazo. Están mal vistos. No conllevan ningún problema de salud grave y solo picor en la cabeza, en el cuero cabelludo, a veces intenso. Además, y en contra de muchas creencias, no está asociado a una mala higiene. Más bien todo lo contrario. A estos insectos 'les gustan' los cabellos limpios.

El Ministerio de Sanidad estima que hasta un 14% de los niños en edad escolar -sobre todo quienes tienen entre 3 y 11 años- han sufrido alguna vez de pediculosis. Sin embargo, la pandemia ha traído que al menos durante un breve periodo de tiempo -en torno a un año- se hayan reducido drásticamente. ¿El motivo? Que ha habido menos interacciones sociales como nos cuenta a COPE Carmen. Ella tiene un centro de desinfección de piojos. 'En la pandemia bajó. Más de la mitad, quizás. Al final el tema de los piojos es un tema social. Es el parásito que tenemos el ser humano pero realmente si no te juntas con otra persona no lo contagias. Si los niños han estado sin juntarse muchos meses ha habido menos contagios, lógicamente porque no había colegios o tenían que tener la distancia social y demás por lo que el bichillo no podía pasar de una cabeza a otra'.





Pero el fin del Estado de Alarma el pasado 9 de mayo y la relajación de las restricciones que ha traído el verano han llevado a que hayan vuelto con fuerza. Ella nos lo constata. 'Este verano la gente ha empezado a juntarse. Todos los niños juegan juntos, las parejas quedan con sus amigos... al final socialmente nos hemos vuelto a juntar'. Leonor quien trabaja en otro centro lo corrobora. 'Ha sido un verano brutal. El piojo no es estacional. Lo que sí es cierto es que en verano, por vacaciones, campamentos, el pueblo de los abuelos... los niños tienen más contacto físico y se contagian más'.

¿SE CONTAGIAN SOLO LOS NIÑOS?

La respuesta es no. Ellos son el principal foco porque son los que más interacción tienen. Pero lo cierto es que aquellos adultos que están en contacto con ellos también suelen contagiarse.

Y la pregunta del millón. ¿Cómo erradicarlos? ¿Qué tratamientos hay? Pues de todo tipo. Desde líquidos, champús o lociones que se pueden comprar en cualquier farmacia y que se rocían en la cabeza, al vinagre que utilizaban nuestras abuelas o el acudir a establecimientos especializados. Eso sin olvidar la famosa lendrera que es un peine con púas finas con el que se limpia el pelo mechón por mechón e intentar prescindir del aire caliente de los secadores de pelo ya que inactivan el efecto que puedan tener los tratamientos aplicados. También es aconsejable no compartir adornos del pelo o gorros. En cualquier caso los expertos coinciden en que es muy importante que en cuanto se detecte un caso se revise el pelo de todas las personas con las que conviva y se avise con los que interactúa a diario.