La UE recurrirá a la empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, para lanzar 4 satélites Galileo en abril y julio de 2024

La Unión Europea recurrirá a SpaceX, la empresa estadounidense de fabricación aeroespacial fundada por Elon Musk, para lanzar cuatro satélites Galileo de la Agencia Espacial Europea (ESA), que se podrían llevar a cabo en abril y en julio del próximo año.

Así lo ha manifestado el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, este martes en rueda de prensa tras la reunión informal ministerial de Competitividad (Espacio) celebrada en Sevilla en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.

El comisario europeo ha justificado que recurrirán a la empresa estadounidense SpaceX debido a los problemas sufridos en el cohete Ariane 6 de la ESA. "Ariane 6 es un cohete excelente pero se han encontrado sucesivos retrasos y me he visto obligado a tomar decisiones. Tenemos cuatro satélites que se van a lanzar el año que viene pero parece probable que Ariane 6 siga sin estar disponible, por lo que recurriremos a SpaceX. No estoy contento con lo ocurrido, había lanzamientos que debían llevarse a cabo y no se ha respetado el calendario", ha lamentado.

En este punto, Breton ha asegurado que se están concluyendo las conversaciones para realizar los lanzamientos, para lo cual "hace falta que haya un acceso seguro ya que son satélites de carácter crucial", por lo que están trabajando en las negociaciones con Estados Unidos.

"Se trata de dos lanzamientos que nos van a permitir tender un puente entre la disponibilidad actual y la esperada de Ariane 6. El contrato se firmó en julio, está pendiente de las autorizaciones solicitadas y de un acuerdo con las autoridades norteamericanas", ha detallado.

Respecto a la reunión ministerial de Competitividad, Breton ha resaltado la importancia de reducir la dependencia tecnológica europea. Para ello, están elaborando un inventario de la dependencia de Europa "para reducirla".

Asimismo, según ha indicado, los ministros europeos han apostado por garantizar un acceso autónomo al espacio. "Europa ha perdido su acceso autónomo al espacio, de momento al menos, y consideramos que tenemos que hacer las cosas de otra forma en el lanzamiento. Tiene que haber una programación, una participación institucional más fuerte. Queremos ser autónomos, hay muchos lanzamientos institucionales que no se hacen con lanzadores europeos", ha dicho el comisario europeo.

Durante su intervención, la ministra de Ciencia e Innovación en funciones, Diana Morant, ha incidido en que el objetivo de la reunión ministerial ha sido "mejorar la vida de la ciudadanía de la Unión Europea desde el espacio".

Para ello, Morant ha asegurado que la Unión Europea "ha expresado la necesidad de impulsar sistemas espaciales con los que fortalecer su autonomía estratégica".

"Desde la Presidencia española hemos querido centrar el debate político sobre las medidas para garantizar la continuidad y el fortalecimiento, precisamente, de las infraestructura y servicios basados en el espacio por parte de la UE; proteger nuestros activos espaciales, hacerlos más competitivos y resilientes; mejorar nuestra autonomía tecnológica y reducir nuestra dependencia estratégica en el sector aeroespacial; y estimular el acceso al espacio mediante el impulso de nuevos sistemas de lanzamientos europeos", ha puntualizado la ministra.