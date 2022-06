Rector de UCM pide sacar a las universidades de la Ley de contratos públicos

Juliana Leao-Coelho

El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, al frente de la mayor universidad presencial de España, pide que se saque a las universidades de la Ley estatal de contratos del sector público porque supone un freno a la investigación: "No somos ayuntamientos".

"Necesitamos una ley diferenciada de gestión de la ciencia" para las universidades y centros de investigación, explica a Efe el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con cerca de 75.000 alumnos.

"No puede ser que tardemos un año en poder ejecutar las ayudas que recibimos. O que detectemos la necesidad formativa de un título y tardemos dos años en ponerlo en marcha porque ya seremos obsoletos. La gestión de la ciencia y la investigación tiene que ser mucho más ágil", explica.

"Es muy triste decirlo pero lo que queremos las universidades es dinero, lo demás sabemos hacerlo. Si con poco hacemos mucho, cuando nos den más, seremos mejores todavía. Al final competimos con otras universidades no solo en España sino en el mundo. Los ranking, aunque no me gustan, hay que estar en ellos".

Sobre los cambios que plantea la Ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU), estabilizar a los profesores y ofrecerles una carrera académica más predecible son un hito, que sumado al aumento de la financiación al 1% del PIB sería maravilloso. El resto es maquillaje, considera.

"Lo que hace falta es cambiar la ley de contratos públicos, que nos hace perder dinero. Es tediosa y horrible" por la cantidad de pasos y controles previos fijados en su momento para prevenir "que se metiera la mano en la caja", y que ahora "nos hacen menos eficientes".

A un investigador hay que dejarle "trabajar bien y luego controlar a posteriori, un control estrictísimo, al céntimo", continúa el rector antes de recalcar: "Es dinero público que perdemos, se pierden proyectos, se pierde energía, porque los procesos son terribles".

"Hay muchas cosas que pueden ayudar la universidad que no son la propia LOSU, como cambiar otras normas que nos afectan como entidades públicas. Por ejemplo, hacer una ley de mecenazgo para favorecer el apoyo de las empresas", plantea.

"También agilizar los sistemas de acreditación del aseguramiento de la calidad que son muy tediosos. Tenemos a un tercio de la universidad dedicados a sistemas de evaluación constante: nos evalúan los títulos, los centros, los profesores... hagámoslo más dinámico", continúa.

"La ley de incompatibilidades, que afecta a los profesionales, nos limita mucho. Que un buen dentista no pueda tener práctica en una consulta porque es incompatible, cuando lo ideal es que un profesor de odontologia esté practicando diariamente en su consulta o en la de otro", según Goyache.

"Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a ser mejores, no solo la LOSU", según Goyache para quien algunos aspectos de la futura ley, como el sistema para elegir rectores o si deben ser catedráticos o no, "son maquillaje", porque en si no harán mejores a las universidades.

"Quienes sufren la ley estatal de contratos son los investigadores y nadie les pregunta. Los contratos asociados a un proyecto de investigación tienen unas dinámicas diferentes, no se nos puede gestionar como una corporación local", asevera.

Aunque afecta a todas las universidades y organismos de investigación españoles, "al final todo se rige por acuerdos políticos más que académicos. No tenemos tanta capacidad de influir", según Goyache que se ha quejado a varios ministros "por activa y por pasiva y nadie hace nada".

Sobre la recién aprobada Ley de Ciencia, aunque incluye mejoras, lamenta que sin embargo no introduzca cambios "en la gestión de la ciencia y la investigación. Necesitamos unas dinámicas de gestión diferentes", concluye.